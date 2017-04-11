Spor Haberleri

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Antalyaspor'dan Emre Mor açıklaması geldi
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Emre Mor ve Eto'o hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.
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Mesut Özil'e büyük şok!
Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig'de yılın en iyi 11'i belli oldu.
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50. yılında Trabzonspor'dan iki bomba birden!
Gelecek sezon 50.yılını kutlayacak olan Trabzonspor, Burak Yılmaz ile Wilfred Bony'i renklerine bağlayacak.
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'Barça gözyaşlarıyla dışarıda'
Dün gece Barcelona'ya geçit vermeyen Juventus, İtalyan medyasının manşetlerinde yer aldı.
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Bakan Kılıç: UEFA'ya en güzel cevabı Beşiktaş sahada verecektir
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün UEFA'nın verdiği karara tepki göstererek maç bittikten sonra kararı gözden geçiririz dedi.
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Emre Akbaba: Gitmem gerekirse giderim
Alanyaspor'un yetenekli orta saha oyuncusu Emre Akbaba transferi hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.
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Az kalsın boynu kırılıyordu!
Barcelona-Juventus maçının 43. dakikasında Messi, Pjanic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hava topu mücadelesi sonrası suratının üstüne düşen yıldız futbolcunun gözünün altında yarık oluştu.
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Avrupa taraftar görsün!
Tribün şovları ve desibel rekoruyla tüm Avrupa’nın belleğine kazınan Beşiktaş taraftarı, bu akşamki dev maçta Kartal’ın en önemli kozu olacak.
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Şenol Güneş'ten Fabri'ye uyarı
İlk maçta büyük bir hata yaparak takımını zor durumda bırakan Fabri, hocası Şenol Güneş'ten uyarı aldı.
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