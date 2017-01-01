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- İnsan, annesi kadardır…
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- Değmez
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Bir millet için asıl olan şey…
Geçen ay Halide Edip’in 1939 senesine ait Akşam gazetesindeki yazısından yola çıkarak tramvayları ve tramvaylardan insan manzaralarını konu edinmiştik.
KİTAP
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Eroos Pabucu Yarım
Evrene aşk siparişi verilir mi? Bu siparişin sonucu ne olur? Sahiden aşkı bulur musunuz yoksa kurbağa mı öpersiniz?
KİTAP
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Yaşar Kemal: Anadolu Homeros destan geleneğinin son halkası
Kültür tarihinin en çok bilinen ve yorumlanan savaşı Troia Savaşı’dır. Binyıllardır biriken antik kaynaklar, destanlar ve yorumlara göre, savaşların anası olarak adlandırlan bu savaş on yıl sürmüştür.
KİTAP
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Şiir her türlü duvarı aşar
Şiir bir yolculuktur belki de. Her ana, her şeye, her yere ve herkese. Ya da hiçbir ana, hiçbir şeye ve hiç kimseye. Şiir sestir belki de. Ruhunun yarasını duymaktan korktukları için ses çıkarmaya cesaret edemeyenlerin sesi.
KİTAP
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İnsanlığın özeti olarak taşbaş
Yaşar Kemal’in Dağın Öte Yüzü üçlemesi, Orta Direk (1960), Yer Demir Gök Bakır (1963) ve Ölmez Otu (1968) romanlarından oluşur.
KİTAP
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Bir gün mutlaka
İki kadının gözünden II. Dünya Savaşı’nda yurtlarından sürgün edilen Kırım halkının yaşadığı trajedi …
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Sanat yardım eli uzatabilir mi?
Modern zamanlar birçok konforun yanı sıra, beraberinde birçok “istenmeyen hediye” de getirdi. Günümüz toplumlarında yaşayan insanların korkuları Antik Yunan’dakilere göre çok daha farklı.
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Ziya Osman Saba
Çocuk yaştayken annesini kaybeden, ardından yatılı okula kaydolan Ziya Osman’ın on sekiz yaşında, 1928’de kendinden yaşça büyük şairlerle bir arada yayımlanan ortak kitaptaki şiirlerine baktığımızda ilk dikkat çekici özelliğin karamsarlık olduğunu görürüz.
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Bir roman kahramanı: Evliya Çelebi
Evliya Çelebi’yi tanımayan yoktur. 17. yüzyılda yaşamış olan bu ünlü Osmanlı seyyahı, yazar Sultan Polat’ın Kapı Yayınları’ndan çıkan Evliya Çelebi ve Ahit Sandığı kitabında bir roman kahramanına dönüşmüş.
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