Foto Galeri
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SAS komandolarından kritik görev
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı
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Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı
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Referandum sonrası yapılan ilk anket yayınlandı! 'EVET' oyları %58'e çıktı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişe çalışmaları havadan görüntülendi
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Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti
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Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu! Temizlik için düğmeye basıldı
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DBP ve HDP'li iki yöneticiye terör gözaltısı
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda DBP ve HDP’li iki yönetici gözaltına alındı.
GÜNCEL
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FETÖ'ye ilk kez yurtdışı operasyonu! Kritik isimler yakalandı
Interpol Daire Başkanlığı yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor. ‘FETÖ ile sınır ötesi mücadele’ de şimdiye kadar 16 üst düzey örgüt militanının iadesi sağlandı.
GÜNCEL
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
GÜNCEL
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El-Cezire kanalına konuştu. Erdoğan röportajında referandum sonucuna değindi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisini tebrik için henüz aramadığını belirtirken "Bunu bir suçluluk pskilojisi olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.
GÜNCEL
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FETÖ'cü emniyet müdürü açığa alındı
SAKARYA Emniyet Müdür Yardımcısı E.T. hakkında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
GÜNCEL
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Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales, Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.
GÜNCEL
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Sosyal medya teröristleri gözaltına alındı
Referandumdan EVET çıkmasıyla yeni kaos planlarını devreye sokan karanlık odaklar sosyal medya üzerinden de vatandaşı sokağa çekmek için provokasyona başladılar. Bunun üzerinde emniyet anında harekete geçti ve 16 sosyal medya teröristini yakaladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
GÜNCEL
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CHP seçim yenilgisini kamufle etmek için YSK'ya yükleniyor
Halk oylamasını kaybeden CHP 'mühürsüz pusula' bahanesiyle seçimlerin şaibeli olduğunu iddia ederken, göstergeler bu çabanın seçim yenilgisini kamufle etmeye yönelik olduğuna işaret ediyor. Seçim yenilgisinin netleşmesi üzerine seçmenlerinin eleştirilerine maruz kalan CHP'liler, mühürsüz pusula bahanesiyle YSK'yı hedef alırken, saatler önce yapmış oldukları başvuru ve açıklamaların aksi yönde ifadeler kullandılar.
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