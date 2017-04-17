Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:‘Oh olsun, ölsen sevineceğim‘

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarptı. Bu sırada kazayı öğrenip olay yerine gelen eşi ise kocasına “Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin” diyerek tepki gösterdi.