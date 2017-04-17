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Albaydan FETÖ itirafları
Albaydan FETÖ itirafları
Yunanistan 80 mültecyi iade etti
Yunanistan 80 mültecyi iade etti
Şemdinli'de mağarada mühimmat ele geçirildi
Şemdinli'de mağarada mühimmat ele geçirildi
Şırnak'ta teröristlere ağır darbe! Operasyon sürüyor
Şırnak'ta teröristlere ağır darbe! Operasyon sürüyor
TBMM Başkanı Kahraman, Büyükelçi Hireyci'yi kabul etti
TBMM Başkanı Kahraman, Büyükelçi Hireyci'yi kabul etti
FETÖ'cü firari emniyet müdürünün evinden 'böcek' çıktı
FETÖ'cü firari emniyet müdürünün evinden 'böcek' çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldırım ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldırım ile görüştü
Manisa'da 20 günde 102 deprem meydana geldi
Manisa'da 20 günde 102 deprem meydana geldi
15 Temmuz şehitleri anısına 249 fidan dikildi
15 Temmuz şehitleri anısına 249 fidan dikildi
Ankara'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 20'si, yakalandı.
Ünlü gazeteci toprağa verildi
Ünlü gazeteci toprağa verildi
Mahkemede kıvırdı! Sözlerim ona değil
Mahkemede kıvırdı! Sözlerim ona değil
Erdoğan ile Trump'ın görüşme tarihi belli oldu
Erdoğan ile Trump'ın görüşme tarihi belli oldu
Son Dakika!.. MİT tırlarını durduran Yaşar Kavalcıoğlu tutuklandı
Son Dakika!.. MİT tırlarını durduran Yaşar Kavalcıoğlu tutuklandı
Tunceli Valisi'nden polis helikopterinin düşmesiyle ilgili açıklama
Tunceli Valisi'nden polis helikopterinin düşmesiyle ilgili açıklama
Referandum sonrası yapılan ilk anket yayınlandı! 'EVET' oyları %58'e çıktı
Referandum sonrası yapılan ilk anket yayınlandı! 'EVET' oyları %58'e çıktı
Sivas'ta FETÖ'nün haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 8 iş adamı gözaltına alındı
Sivas'ta FETÖ'nün haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 8 iş adamı gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya silahlı saldırı
AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya silahlı saldırı
Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti
Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti Komando asteğmen adaylarının terörizmle mücadele eğitimi.. Helikopterle düşman hattına inip sıcak temasa giriyorlar. Kayaların arkasından, sis bombalarının arasından çıkıp düşmanın tepesine biniyorlar. Çatışmalara 13 hafta, günde 14 saat silahlı ve teçhizatlı eğitim yaparak hazırlanıyorlar<
İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
FETÖ’cü polisten 'Kripto' itirafı: Sohbetlerde telefonlar uçak moduna alınıyordu
FETÖ’cü polisten 'Kripto' itirafı: Sohbetlerde telefonlar uçak moduna alınıyordu
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Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)
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