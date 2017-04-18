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Deniz Gökçe

deniz.gokce@aksam.com.tr

Bu pazar Fransa’da seçim! 
Ufuk Ulutaş

16 Nisan sonrası Avrupa’yla ilişkiler
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Nazım yaşasaydı ‘Soros’çu mu olurdu? 
Emin Pazarcı

Cahilsiniz siz, hem de zır cahil 
Derya Canan Güzel

derya.guzel@aksam.com.tr

Hollywood’un ihtiyar üç delikanlısı
Alen Markaryan

alen.markaryan@aksam.com.tr

Hepinize teşekkürler
Kenan Karcı

kenan.karci@aksam.com.tr

Futbolun cilvesi
Mustafa Sapmaz

mustafa.sapmaz@aksam.com.tr

5 Maddede bu maçtan ne öğrendik?

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Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu

yasar.hacisalihoglu@aksam.com.tr

Türkiye geleceğine sahip çıktı...
Markar Esayan

markar.esayan@aksam.com.tr

CHP yeni sistemde hangi yüzle oy isteyecek?
Engin Verel

engin.verel@aksam.com.tr

Av ayağına geldi
Gürkan Ata

gurkan.ata@aksam.com.tr

İsyan ve sonrası
Murat Kelkitlioğlu

murat.kelkitlioglu@aksam.com.tr

Yenilen pehlivanlar ve meşruiyet masalları...  
Deniz Gökçe

deniz.gokce@aksam.com.tr

Bu pazar Fransa’da seçim! 
Ufuk Ulutaş

16 Nisan sonrası Avrupa’yla ilişkiler
Kurtuluş Tayiz

Nazım yaşasaydı ‘Soros’çu mu olurdu? 
Hüseyin Besli

atifhuseyin@gmail.com

Aç tavuk misali
Emin Pazarcı

Cahilsiniz siz, hem de zır cahil 
H. Hümeyra Şahin

Asıl iş şimdi başlıyor 
Vedat Bilgin

vedat.bilgin@aksam.com.tr

AK Parti - MHP ittifakı başarısız mı?
Derya Canan Güzel

derya.guzel@aksam.com.tr

Hollywood’un ihtiyar üç delikanlısı
Okan Güray Bülbül

Ölüm aylığı alan kızlara evlenirken çeyiz parası  
Alen Markaryan

alen.markaryan@aksam.com.tr

Hepinize teşekkürler
Emre Öztürk

5. maçta şampiyon GSW
Kenan Karcı

kenan.karci@aksam.com.tr

Futbolun cilvesi
Deniz Gökçe - Spor

deniz.gokce@aksam.com.tr

Tesadüf goller
Mustafa Sapmaz

mustafa.sapmaz@aksam.com.tr

5 Maddede bu maçtan ne öğrendik?
Barış Kocaoğlu

baris.kocaoglu@aksam.com.tr

40’ından sonra gelen şöhret

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