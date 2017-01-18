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Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme süresi yarın sona eriyor.
OTOMOBİL
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Otomobil devlerinden Türkiye hamlesi
Lüks otomobil markaları Anadolu’ya açılmaya başladı. Maserati, Ankara, Antalya ve Bursa’da showroom açmaya hazırlanıyor. Lexus İstanbul’dan sonra ikinci showroom’unu Ankara’da açtı
OTOMOBİL
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Hızlı Italyan Maserati Anadolu’yu keşfe çıkıyor
İtalyan lüks marka Maserati, ilk SUV’u Levante ve dizel motoruyla satışlarını yükseltiyor. Geçen yıl 72 Maserati sattıklarını belirten Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Anadolu’dan talep yüksek. Önce Ankara, ardından da Antalya ve Bursa’ya showrom açıyoruz” diye konuştu.
OTOMOBİL
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İngiltere emisyon davasının detaylarını talep etti
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Fiat Chrysler’in dizel araçlarına ilişkin emisyonu yükselten gizli yazılım yüklediğine yönelik iddiaların ardından ABD'den soruşturmanın detaylarını talep etti.
OTOMOBİL
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Ticari otomotivde itibarını en çok artıran marka oldu
Mercedes-Benz, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen, ‘The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde ticari otomotiv sektörü kategorisinde itibarını en çok artıran şirket olarak büyük ödülün sahibi oldu.
OTOMOBİL
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Araç alacaklar dikkat!
Sistem değişti
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek. Yeni düzenleme Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek madde eklendi.
OTOMOBİL
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Zorunlu kış lastiğinde zamlı tarife yarın başlıyor
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere kesilen 602 liralık ceza, yarın itibarıyla 625 lira olarak uygulanacak.
OTOMOBİL
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Avrupa otomotiv pazarı 7,5 büyüdü
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2016 Yılı Kasım Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.
OTOMOBİL
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BMW, Çin'deki 193 bin aracını geri çağırıyor
BMW, Çin'deki 193 bin 611 aracını geri çağırıyor. Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresince, araçların çağrılmasının hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığını açıklandı.
OTOMOBİL