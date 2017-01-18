Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobil konusunda iş modelinde dönüşüme gidildiğini belirterek, 'Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz.' dedi.<