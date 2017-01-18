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Otomotiv devi Honda 172 bin 874 aracını geri çağırdı
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16 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! O paralar iade edilecek
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Renault, Fransa'da üçüncü inovasyon laboratuvarını açtı
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Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline yatırım
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Cenevre’de geleceğin ayak izleri
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'Radar yanlış ölçüyor' tartışması sona erecek
Yeni yıldızlarını Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı
Yeni yıldızlarını Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı
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Cenevre’de SUV fırtınası çok kuvvetli esiyor 
Alman devi 1,1 milyon aracını geri çağırdı
Alman devi 1,1 milyon aracını geri çağırdı
Dünya otomobil devi Opel, satıldı
Dünya otomobil devi Opel, satıldı
Cenevre buluşmasında nefesler tutuldu
Cenevre buluşmasında nefesler tutuldu
Yerli otomobilde flaş değişiklik!
Yerli otomobilde
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Yarının otomobilini bugünden yaşamak
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AP'den otomobillere daha sıkı denetleme çağrısı
AP'den otomobillere daha sıkı denetleme çağrısı
Ehliyeti olanlar dikkat! Zorunlu olacak
Ehliyeti olanlar dikkat! Zorunlu olacak
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobil konusunda iş modelinde dönüşüme gidildiğini belirterek, 'Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz.' dedi.<
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