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Dikkat! 20'lik diş buna neden oluyor!
Dikkat! 20'lik diş buna neden oluyor!
Canan Karatay uyardı: Bana kızmasınlar ama...
Canan Karatay uyardı: Bana kızmasınlar ama...
Sigara içenlere çok kötü haber!
Sigara içenlere çok kötü haber!
SGK: Hastalar anlaşmalı tıbbi malzemeci aramayacak
SGK: Hastalar anlaşmalı tıbbi malzemeci aramayacak
Ağız kanser taraması hayat kurtarıyor
Ağız kanser taraması hayat kurtarıyor
Pasif içicilik de kanser yapıyor
Pasif içicilik de kanser yapıyor
Kanser tedavisinde yan etki riski azalıyor
Kanser tedavisinde yan etki riski azalıyor
Akalazya hastalığı laparoskopik cerrahi ile tarihe karışıyor
Akalazya hastalığı laparoskopik cerrahi ile tarihe karışıyor
Bitkisel kürler yaşamı tehdit edebilir
Bitkisel kürler yaşamı tehdit edebilir
Baharda polen alerjisine dikkat
Baharda polen alerjisine dikkat Bahar aylarında polenlerin ortaya çıkmasıyla beraber, uzmanlar polen alerjisinin astıma dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Ülkemizde yetişen en şifalı bitkiler
Ülkemizde yetişen en şifalı bitkiler
2017'de otizm'de neredeyiz
2017'de otizm'de neredeyiz
Selfie için diş hekimine başvuranların sayısı giderek artıyor
Selfie için diş hekimine başvuranların sayısı giderek artıyor
Bağırsak hastalıklarında umut veren yöntem dışkı nakliyle tedavi
Bağırsak hastalıklarında umut veren yöntem dışkı nakliyle tedavi
Cilt lekelerine doğal çözüm
Cilt lekelerine doğal çözüm
İşte pancarın bilinmeyen faydaları...
İşte pancarın bilinmeyen faydaları...
Burun problemi asosyal yapıyor
Burun problemi asosyal yapıyor
İyimserlik ömrü uzatıyor
İyimserlik ömrü uzatıyor
İşte astımla ilgili doğru bilinen yanlışlar
İşte astımla ilgili doğru bilinen yanlışlar Astım deyince akla öksürük, hırıltılı solunum ve göğüste sıkışma geliyor. Hastalıkla ilgili doğru bilinenler kadar yanlış bilinenler de hayli fazla. Dr. Hişam Alahdab ve Dr. Esra Sönmez, astımla ilgili doğru bilinen yanlışları ve tedavi yollarını anlatıyor<
6 parmaklı doğan Umut Eren, durumunu avantaja çevirdi!
6 parmaklı doğan Umut Eren, durumunu avantaja çevirdi!
‘Selfie’ dudak dolgusunu patlattı
‘Selfie’ dudak dolgusunu patlattı
Bipolar bozukluk kadın erkek ayırmıyor
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Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik ortama taşınıyor!
Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik ortama taşınıyor!