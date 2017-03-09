İşte astımla ilgili doğru bilinen yanlışlar Astım deyince akla öksürük, hırıltılı solunum ve göğüste sıkışma geliyor. Hastalıkla ilgili doğru bilinenler kadar yanlış bilinenler de hayli fazla. Dr. Hişam Alahdab ve Dr. Esra Sönmez, astımla ilgili doğru bilinen yanlışları ve tedavi yollarını anlatıyor<