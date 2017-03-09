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- Sessiz böbrek taşlarına dikkat
- Kanser ilacında büyük vurgun!
- Horlamanın gizli kahramanı
- Kulaklarınızı saklamak zorunda değilsiniz
- Ağız sağlığımız ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
- Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler
- 'Dişlerim beyaz olsun' diyenlere uyarı
- Çocuklarınıza mutluluk ve güveni aşılayın
- Menenjit salgını: 438 can aldı
Foto Galeri
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Sağlıklı bir tiyatro için hekimlerden sanatçılara büyük destek!
Dünya Tiyatro Günü kapsamında sanata kattıkları değerli emeklerinden dolayı başta Enis Fosforoğlu olmak üzere Pekcan Türkeş, Tarık Şerbetçioğlu ve daha birçok tiyatro sanatçısına ödülleri takdim edildi.
SAĞLIK
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Akşam içtiğiniz çay uykunuzu kaçırıyorsa...
'Akşam çay içersem gece uyuyamıyorum' cümlesinin aslında tıpta çok önemli bir testin yerine geçtiğini bildiren Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Emre Taşçılar, önemli açıklamalarda bulundu.
SAĞLIK
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Tuvalet kapaklarındaki büyük tehlike!
Temizlik kaygısıyla yaptığımız şeylerden birisi de klozet kapağına tuvalet kağıdı sermek... Peki ya bunun hiç de doğru bir şey olmadığını söylesek?
SAĞLIK
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Hormonal hipertansiyona dikkat
ENDOKRİNOLOG Dr. Füsun Salgür, toplumda hipertansiyona, kalp ve böbrek hastalıklarının yol açtığı bilgisinin hakim olduğunu, oysa bu hastalığın önemli nedenlerinden bazılarının da endokrin yani hormonal sebepler olduğunu söyledi. Hipertansiyonda hormonal nedenlerin de araştırılması gerektiğini belirten Dr. Salgür, "Eğer hastada hormonal dengesizliğe bağlı hipertansiyon saptanırsa, hastalar bu sebebin tedavisi sonrasında hipertansiyondan da kurtulmuş olacaklardır" dedi.
SAĞLIK
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Her beş kişiden birinde hipofiz tümörü rüski var
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Erdem Yıldırım, hipofiz tümörlerinin kabaca her 5 kişiden birinde görülebileceğini söyledi.
SAĞLIK
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Zika virüsü için sevindiren haber geldi
Brezilya'da Zika, dang humması ve chikungunya virüsü vakalarının yılın ilk 49 günlük döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde doksan azaldığı bildirildi.
SAĞLIK
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Bebeklere bu aya kadar asla su vermeyin!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Katie Zeratsky, bebeklere ilk altı aydan önce kesinlikle su verilmemesi gerektiğini söyledi
SAĞLIK
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Uykusuzluğu önlemenin yolları nelerdir?
Uyku sorunu olan kişiler özellikle gündüz uyumalardan ve şekerlemelerden kaçınmalı, yatma saatine yakın kafein ve nikotin gibi uyarıcı maddeler almamalı
SAĞLIK
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Çocuklarda bacak kısalıklarına kumandalı tedavi
Çocuklarda bacak kısalıklarının tedavisi nasıl olmalı ? Bacak kısalıklarının düzelmesi mümkün mü ? Yeni teknolojiler neleri değiştirdi? Tüm bu soruların cevaplarını Erişkin ve Çocuklarda Uzatma ve Deformite Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr.Metin Küçükkaya verdi.
SAĞLIK