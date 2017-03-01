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Çin ile Kuzey Kore arasındaki gerilim büyüyor
Çin ile Kuzey Kore arasındaki gerilim büyüyor
Yüz binlerce alabalık doğayla buluşacak
Yüz binlerce alabalık doğayla buluşacak
TEKSTİL
Bir sektör daha teknolojiye yenik düştü
Bir sektör daha teknolojiye yenik düştü
GIDA
Rusya ile nihai pazarlık mayısta
Rusya ile nihai pazarlık mayısta
TARIM&HAYVANCILIK
Domates üreticinin yüzünü güldürdü
Domates üreticinin yüzünü güldürdü
TARIM&HAYVANCILIK
Yerli patates tohumları maliyeti düşürecek
Yerli patates tohumları maliyeti düşürecek
Genç girişimcilere destek koşulları
Genç girişimcilere destek koşulları
BİLİŞİM
KOBİ’lerin ihracatı dijital depoyla güçleniyor
KOBİ’lerin ihracatı dijital depoyla güçleniyor
23 ili uçuracak programda tablo netleşti
23 ili uçuracak programda tablo netleşti
TARIM&HAYVANCILIK
Fındık üreticileri külleme ile mücadele ediyor
Fındık üreticileri külleme ile mücadele ediyor Tirebolu Ziraat Odası Başkanlığınca ürün kaybının önüne geçmek amacıyla ilçedeki tüm çiftçilere sırayla kullanmaları için 12 "pulvarizatör" adlı makine dağıtıldı. Üreticiler dağıtılan makinelerle sezon boyu ilaçlama yapacak.
GIDA
Evde yaptıkları geçim kaynağı oldu
Evde yaptıkları geçim kaynağı oldu
GIDA
Sütü güneş enerjisiyle soğutacaklar
Sütü güneş enerjisiyle soğutacaklar
TEKSTİL
'Hopa bebeği' Kanada yolcusu
'Hopa bebeği' Kanada yolcusu
Sezonun ilk kirazı pazara çıktı
Sezonun ilk kirazı pazara çıktı
GIDA
Avrupa'nın 'cik cik'leri Türkiye'den
Avrupa'nın 'cik cik'leri Türkiye'den
TURİZM
Harran turizm sezonuna umutlu başladı
Harran turizm sezonuna umutlu başladı
TARIM&HAYVANCILIK
Gulik otu geçim kaynağı oldu
Gulik otu geçim kaynağı oldu
SANAYİ
Jeotermal serada dersle mesleğe hazırlanıyorlar
Jeotermal serada dersle mesleğe hazırlanıyorlar
Genç yaşta kurduğu Kırmızı California solucan tesisiyle işinin patronu oldu
Genç yaşta kurduğu Kırmızı California solucan tesisiyle işinin patronu oldu Kırklareli’nin lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesinde kurduğu çiftlikte ‘Kırmızı California’ cinsi solucanlarla organik gübre üretimi yapan Red Worm Organik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Akkuş, 200 bin solucan ile girdiği sektörde şu an yaklaşık 10 milyon solucanla üretime devam ediyor. <
SANAYİ
Pi sayısını kullanarak mobilya üretiyor
Pi sayısını kullanarak mobilya üretiyor
GIDA
Av yasağı başladı balık fiyatları arttı
Av yasağı başladı balık fiyatları arttı
GIDA
‘Türk tarımına yönelik kısıtlamalar Rus halkına zarar veriyor‘
‘Türk tarımına yönelik kısıtlamalar Rus halkına zarar veriyor‘

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Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına düzenleme
Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına düzenleme
TARIM&HAYVANCILIK
Türkiye'nin tohum ihracatı ve üretiminde rekor
Türkiye'nin tohum ihracatı ve üretiminde rekor
GIDA
Nisan yağmuru çiftçilere 'deva' oldu
Nisan yağmuru çiftçilere 'deva' oldu
Sezonun ilk kirazı tezgahlarda yerini aldı
Sezonun ilk kirazı tezgahlarda yerini aldı
GIDA
'Yeni dünya'nın kilosu 10 lira
'Yeni dünya'nın kilosu 10 lira
TARIM&HAYVANCILIK
Fiyatı düşünce bakanlık el attı! Haftaya başlıyor
Fiyatı düşünce bakanlık el attı! Haftaya başlıyor
GIDA
Domates fiyatları tavukla yarışıyor!
Domates fiyatları tavukla yarışıyor!
GIDA
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan tüketiciye göre mandalina
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan tüketiciye göre mandalina
Zeytin üreticileri havuzdan ürün alımına başlıyor
Zeytin üreticileri havuzdan ürün alımına başlıyor
4 metrekarelik alan ekmek kapısı oldu
4 metrekarelik alan ekmek kapısı oldu
TURİZM
Turizmdeki 5 harcamadan biri Çinli turistlere ait
Turizmdeki 5 harcamadan biri Çinli turistlere ait
GIDA
50 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
50 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
TEKSTİL
10 metrekarelik dükkandan tüm Aksaray'a
10 metrekarelik dükkandan tüm Aksaray'a
Bakan Özlü'den 'KOBİ' açıklaması
Bakan Özlü'den 'KOBİ' açıklaması
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Sığınmacı olarak geldi restoran zinciri kurdu
Sığınmacı olarak geldi restoran zinciri kurdu
Koyun banyoluğunun ilki Van'da üretildi
Koyun banyoluğunun ilki Van'da üretildi
SANAYİ
Bileyicilik mesleği son demlerini yaşıyor
Bileyicilik mesleği son demlerini yaşıyor
GIDA
Narenciye ihracatında önemli artış
Narenciye ihracatında önemli artış