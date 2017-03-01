Foto Galeri
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Kendi işinizi kurmadan önce bilmeniz gerekenler
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Roma tüneli ve mağarası turizmin gözdesi olacak
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2017 yılında sıkça karşılaşacağımız sektörler
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KOBİ'ler için dijital pazarlama önerileri
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Başarılı girişimcilerin ortak özellikleri
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Dünyanın en ucuz tatil yerleri!
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Üniversiteyi bırakıp tekne imal etmeye başladı
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Burdur'da 24.9 milyon dolarlık mermer ihracatı
Burdur Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makineleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, yılın ilk 3 ayında 24 milyon 905 bin 510 dolarlık mermer ve maden ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, geçen yıla göre 1 milyon 193 bin 370 dolar artış olduğunu söyledi.
KOBI
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Kar eridi çiriş bitkisi gün yüzüne çıktı
Hatay'ın Hassa İlçesi'nin dağ köylerinde kar kalkınca pırasaya benzeyen çiriş bitkisi ortaya çıktı. Köylüler Amanoslara atlarla çıkıp topladıkları çirişi kilosu 5 liradan satıyor.
KOBI
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Buğday ithalatında yeni formül
Türkiye’nin Rusya’dan buğday başta olmak üzere ithal ettiği toplam 6 ürüne uyguladığı yüzde 130’luk gümrük vergisi, Türk ithalatçıları geçici çözümlere yöneltti. İthalatçılar, Rusya’nın boşluğunu geçici olarak Ukrayna ile dolduracak.
KOBI
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Bakanlıktan av yasağı hakkında açıklama
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, denizlerde başlayan av yasağı hakkında yazılı açıklama yaptı.
KOBI
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Boş kalan sınıflarda yaptıkları geçim kapısı oldu!
Yozgat'ta iki öğretmen görev yaptıkları köyde öğrenci sayısı azalınca boş sınıflarda mantar üretimine başladı. Köy halkına alternatif kazanç kapısı sunan öğretmenler, köyden göçü durdurmayı hedefliyor.
KOBI
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Palamut güldürdü, hamsi üzdü
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fükeltesi'nden Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, 15 Nisan'da sona erecek 2016-2017 tüm denizlerde av sezonunda, palamutta yaşanan bolluğun balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü, hamside ise istenilen avlanmanın yapılamadığını söyledi.
KOBI
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Mısır üreticisinin beklentisi 1 lira
Geçtiğimiz yıl 60 kuruştan satılan mısır için üreticiler bu yıl en az 1 lira fiyat beklediklerini açıklarken, Manisa’daki ilk mısır tohumları da toprakla buluştu. Yağışların yetersiz olmasının kendilerini düşündürdüğünü dile getiren üreticinin tek dileği nisan sonuna kadar yağışların yeterli seviyeye ulaşması.
KOBI
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‘Ev tekstilcileri, teknik tekstile odaklanmalı‘
Türkiye'nin teknik tekstilde eksikleri olduğunu dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Karaçor, Almanya'nın ev tekstili ihracatını göstererek bu alana ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
KOBI
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Kayalıktaki Türkiye haritası turistlerin ilgi odağı oldu
Giresun'un Keşap ilçesinde yer alan kayalıkta, Türkiye haritasını anımsatan şekil turistlerin ilgi odağı oluyor.
KOBI