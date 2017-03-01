Burdur'da 24.9 milyon dolarlık mermer ihracatı

Burdur Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makineleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, yılın ilk 3 ayında 24 milyon 905 bin 510 dolarlık mermer ve maden ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, geçen yıla göre 1 milyon 193 bin 370 dolar artış olduğunu söyledi.