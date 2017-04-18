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Beyaz Saray'dan 'İran yaptırımları' açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İran yaptırımlarının Trump yönetiminin gündeminde önemli bir yer tutuğuna dikkati çekerek, "Başkan, Ulusal Güvenlik Konseyine, nükleer anlaşma kapsamında İran'a yaptırımların durdurulmasının, ABD'nin ulusal güvenliği açısından hayati olup olmadığının incelenmesi talimatını verdi." dedi.
DÜNYA
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Artık kesinleşti
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'nin Han Şeyhun beldesinde "kimyasal gaz" kullanıldığının kesinleştiğini açıkladı.
DÜNYA
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Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yardım
Suudi Arabistan merkezli yardım kuruluşu King Salman Center, Türk Kızılayı yardımıyla Suriye'nin Halep kentine bağlı İdlib bölgesine 6 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.
DÜNYA
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İngiltere Başbakanı May'den 'erken genel seçim' kararı! Hiç birine katılmayacak
İngiltere Başbakanı Theresa May, erken genel seçim öncesinde televizyonlarda tartışma programlarına katılmayacağını bildirdi.
DÜNYA
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Suriye'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Reuters haber ajansı Suriye'nin Halep kentinde bombalı saldırı gerçekleştiğini bildirdi: Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.
DÜNYA
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Danimarkalı gözlemci terör örgütü için yardım toplamış
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) halk oylaması ile ilgili hazırladığı ön raporun objektifliği konusunda tartışmalar sürerken, heyette yer alan Danimarkalı üye Nikolaj Villumsen'in de aktif olarak 'Hayır' kampanyasına katıldığı, hatta terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için yardım topladığı ortaya çıktı.
DÜNYA
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Avrupa’da evet paniği
16 Nisan referandumu öncesi Ankara’ya karşı şer ittifakı oluşturan AB ülkeleri, oylamada Evet çıkmasının ardından Türkiye’yi üyelikle tehdit etti.
DÜNYA
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IBM'in net karı ve geliri ilk çeyrekte azaldı
ABD'li teknoloji devi IBM'in (International Business Machines) bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın ilk üç ayına göre net karının ve gelirinin düştüğü bildirildi.
DÜNYA
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Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi tehdit mektubu aldığını açıkladı
ABD’deki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR, tehdit mektubu aldıklarını, bunu sosyal medyadan paylaştıktan sonra ofislerine birçok Amerikalının desteğe geldiğini bildirdi
DÜNYA