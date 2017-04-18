Danimarkalı gözlemci terör örgütü için yardım toplamış

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) halk oylaması ile ilgili hazırladığı ön raporun objektifliği konusunda tartışmalar sürerken, heyette yer alan Danimarkalı üye Nikolaj Villumsen'in de aktif olarak 'Hayır' kampanyasına katıldığı, hatta terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için yardım topladığı ortaya çıktı.