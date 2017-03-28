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Hükümetten YSK'nın
kararıyla ilgili açıklama
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İstanbul'un hangi ilçesi ne dedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı
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İçişleri Bakanı Soylu: Oy kullanma işlemleri sükunet ve güvenlik içerisinde başladı
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sandık açılır açılmaz oyunu Gaziantep'te kullandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan -Tillerson görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayır' standında
Mayıs ayında görüşecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında bir araya geleceği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs'ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde bir araya geleceklerini açıkladı.
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- 'AB üyeliği ve idam icin de millete gideriz'
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Siyasete şimdi 'Z kuşağı' geliyor!
Millet iradesiyle kabul edilen anayasa değişikliği, siyasette tarihi bir kapıyı da açtı. 18 yaşındaki gençler milletvekili 'seçilme hakkı' elde etmiş oldu.
SİYASET
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Sistemin 6 aylık yol haritası belli
Yüzde 51.4 evet oyuyla kabul edilen anayasa değişikliği paketi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. 'Partili cumhurbaşkanı' ve 'Hakimler Savcılar Kurulu yapılanması' uygulanmaya başlanacak.
SİYASET
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Türkiye geleceğine sahip çıktı…
YAŞAR HACISALİHOĞLU
yasarhacisalihoglu@aksam.com.tr
SİYASET
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün akşam işaret fişeği atıldı
Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin önünde toplanan coşkulu kalabalıklara kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a" dedi...
SİYASET
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MHP'li Yalçın: MHP ve AK Parti hedefine ulaştı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Milletimizin yüzde 51,4 oranda oyla anayasa değişikliğine onay vermesiyle sadet hasıl olmuş, MHP ve AK Parti'nin yürüttüğü 'evet' kampanyaları hedefine ulaşmıştır." değerlendirmesini yaptı.
SİYASET
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Uyum yasaları için çalışmalar başladı
Adalet Bakanlığı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "Evet" oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başladı.
SİYASET
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Millet ne derse o olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Artık söz de karar da millettin. Millet ne derse o olacak. Çıkan sonuca saygı göstereceğiz." dedi.
SİYASET
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Bakan Çelik: Güçlü Türkiye için güçlü bir karar çıkacaktır
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’de sandığın kurulduğu her günün önemli olduğunu ifade ederek, “Artık söz de karar da milletin. Türkiye’nin sahibi vatandaşımızdır, halkımızdır, milletimizdir; onun iradesi tecelli edecektir. Tecelli eden irade, başımızın üzerindedir, başımızın tacıdır. Türkiye’nin güçlü bir geleceği için güçlü bir karar çıkmasını bekliyorum” dedi.
SİYASET
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Bakan Soylu açıkladı: Sandıkta yakalandılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık 2 bin 199 kamerayla Türkiye'de seçimin nasıl gittiğini ve güvenliğin hangi aşamada olduğunu ekran üzerinden takip ettiklerini bildirdi.
SİYASET