Bakan Çelik: Güçlü Türkiye için güçlü bir karar çıkacaktır

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’de sandığın kurulduğu her günün önemli olduğunu ifade ederek, “Artık söz de karar da milletin. Türkiye’nin sahibi vatandaşımızdır, halkımızdır, milletimizdir; onun iradesi tecelli edecektir. Tecelli eden irade, başımızın üzerindedir, başımızın tacıdır. Türkiye’nin güçlü bir geleceği için güçlü bir karar çıkmasını bekliyorum” dedi.