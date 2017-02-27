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Ünlü yönetmen müzelik oldu!
Ünlü yönetmen müzelik oldu!
Ey okur! Yular senin elinde
Ey okur! Yular senin elinde
Bu hafta 5 film vizyona girecek
Bu hafta 5 film vizyona girecek
En mütevazısını kendine yaptı
En mütevazısını kendine yaptı
Çocuklar Kitap Ağacı’nın meyvelerini Miniatürk’te toplayacak
Çocuklar Kitap Ağacı’nın meyvelerini Miniatürk’te toplayacak
Başakşehir’de Nisan ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek
Başakşehir’de Nisan ayı kültür sanatla dolu dolu geçecek
Sinemada bu hafta
Sinemada bu hafta
Sıcak bir aşk romanı 'Sarı Yaz'
Sıcak bir aşk romanı 'Sarı Yaz'
Bağımlılıktan kurtulma yöntemleri
Bağımlılıktan kurtulma yöntemleri
Bob Dylan Nobel Ödülü'nü hafta sonu alacak
Bob Dylan Nobel Ödülü'nü hafta sonu alacak İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ancak törene katılmayan Amerikalı müzisyen Bob Dylan'ın ödülünü hafta sonu alacağını bildirdi.
Yıldızlar Topluluğu Gürer Aykal’la şölen yaşatacak
Yıldızlar Topluluğu Gürer Aykal’la şölen yaşatacak
Kütüphaneler 08.30 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak
Kütüphaneler 08.30 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak
İlkokul öğrencilerinden Dünya Tiyatro Günü'nde engelsiz tiyatro
İlkokul öğrencilerinden Dünya Tiyatro Günü'nde engelsiz tiyatro
Dünyanın en büyük mozaik müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Dünyanın en büyük mozaik müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Tiyatro sahneleri 6 ayda 1,5 milyon seyirciyi ağırladı
Tiyatro sahneleri 6 ayda 1,5 milyon seyirciyi ağırladı
Ayşen Gruda 55. yıla merhaba diyecek
Ayşen Gruda 55. yıla merhaba diyecek
‘Mezarcı’ filminin final afişi hazır!
‘Mezarcı’ filminin final afişi hazır!
Bir İstan'pul' kitabı
Bir İstan'pul' kitabı
Merakla beklenen film vizyona giriyor
Merakla beklenen film vizyona giriyor Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.<
Bakanlık bizzat uyardı! Kırmızı liste ile aranıyor
Bakanlık bizzat uyardı! Kırmızı liste ile aranıyor
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif v 216'nın kadın oyuncusu belli oldu
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif v 216'nın kadın oyuncusu belli oldu
Nevruz Şöleni 21 Mart’ta Topkapı Türk Dünyası’nda
Nevruz Şöleni 21 Mart’ta Topkapı Türk Dünyası’nda

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