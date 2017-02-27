Ankara 'ARTANKARA' ile sanata doyacak

Resimden heykele, fotoğraftan özgün baskı ve seramiğe çağdaş sanatın en yeni ve değerli örneklerinin görülebileceği ve 20 ülkeden yüzlerce sanatçının katılacağı "ARTANKARA" ile Başkentliler sanata doyacak.