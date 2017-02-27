- İstanbul'da Mayıs ayı bir şölen gibi geçecek
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- Türkiye'de 2016'da yayımlanan kitap sayısı 51 bini geçti
- Şahika Tekand'ın 'Oyun'u yeniden sahneleniyor
- Liselileri rüya gibi bir final bekliyor
- Neşet Ertaş türküleriyle anıldı
- Türkçe klasik eserler dünyaya açılıyor
- Kütüphaneler daha uzun süre açık kalacak
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- Ünlü orkestra Cameristi Della Scala Türk müzisyenlerle
Foto Galeri
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Matrix efsanesi geri dönüyor
1999 yılında vizyona girdiğinde büyük ses getiren ve ardından iki devam filmi gelen Matrix, yeniden çekiliyor.
KÜLTÜR SANAT
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Ankara 'ARTANKARA' ile sanata doyacak
Resimden heykele, fotoğraftan özgün baskı ve seramiğe çağdaş sanatın en yeni ve değerli örneklerinin görülebileceği ve 20 ülkeden yüzlerce sanatçının katılacağı "ARTANKARA" ile Başkentliler sanata doyacak.
KÜLTÜR SANAT
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İstanbul Film Festivali 36.kez sinemaseverlerle buluşacak
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 36. kez sinemaseverlerle buluşacak.
KÜLTÜR SANAT
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Tiyatro Frankfurt hikayesini arıyor
Tiyatro Frankfurt Yaratıcı Yazarlık atölyesi`nin üçüncüsü Max-Planck Gymnasium Aula sahnesinde gerçekleştirildi.
KÜLTÜR SANAT
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Fatma Şahin ve Hülya Koçyiğit kadınlarla bir araya geldi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türk sinemasının ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlarla bir araya geldi.
KÜLTÜR SANAT
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20 yaşında kitap yazdı, Hollywood peşine düştü
Üniversite öğrencisi Muhammet Şimşek’in 3. baskıyı yapan kitabına ünlü yapımcılardan teklif geldi.
KÜLTÜR SANAT
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Skandalın sorumlusu belli oldu
Oscar törenindeki skandalın tweet atmakla meşgul olan organizasyon yetkilisi Brian Cullinan olduğu açıklandı.
KÜLTÜR SANAT
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Ünlü heykeltraş hayatını kaybetti!
Ünlü heykeltraş Fritz Koenig, 92 yaşında öldü. Koenig, bir zamanlar Dünya Ticaret Merkezi'nin simgesi olan meşhur The Sphere adlı (Küre) heykeli ile tanınıyordu.
KÜLTÜR SANAT
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Oscar tarihinde
bir ilk!
Moonlight (Ay Işığı) filmindeki rolüyle 2017 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü alan Mahershala Ali, ilk kez Oscar kazanan Müslüman olarak tarihe geçti.
KÜLTÜR SANAT