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ENDER EREN
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Kutsallık, güzellik, aşk…
Gama Art Gallery, resim sanatçısı Havva Marta’nın “Tanrıçalar”’ adlı kişisel sergisine 8 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.
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