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Ve kayıp halka bulundu
Bilim adamları, gezegen oluşumunda gaz ve toz öbeklerini kütle yapılarına dönüştüren mekanizmanın varlığını keşfetti.
TEKNOLOJİ
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Yılın en iyi telefonu belli oldu
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC) 2017'de yılın en iyi telefonu da açıklandı
TEKNOLOJİ
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WhatsApp'tan yeni özellik!
WhatsApp tepki çeken durum güncellemesinde değişikliğe gidiyor. Ortaya çıkan detaylara göre eski özellik geri getiriliyor.
TEKNOLOJİ
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Facebook çöktü, bu mesajı sakın okumayın!
Facebook'un bazı kullanıcılara gösterdiği "Hesabınız ele geçirilmiş olabilir" uyarısı paniğe sebep oldu. Peki işin aslı neydi?
TEKNOLOJİ
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1,2 metre sıçrayabilen yeni robot icad edildi
Boston Dynamics‘in kurucusu Marc Raibert bu ay başında yeni bir insansı robot geliştirdiklerini kısa bir tanıtımla göstermişti. Ve bu sunumun üzerinden çok geçmeden Handle isimli yeni robotun etkileyici videosu yayınlandı.
TEKNOLOJİ
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LG G6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
LG G6 Mobil Dünya Kongresi kapsamında dünyaya tanıtıldı.
TEKNOLOJİ
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Samsung Galaxy S8 Plus özellikleri ve fiyatı
Samsung'un dev ekranlı beklenen telefonu Galaxy S8 Plus hangi özelliklerle geliyor? Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...
TEKNOLOJİ
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Gmail hesabı olanlar dikkat!
Dünya çapında milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının Google hesabı, otomatik olarak telefondan çıkış yaptı.
TEKNOLOJİ
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Whatsapp'ın yeni özelliği kullanıcıları çıldırttı
Whatsapp son sürümü ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bir çok sosyal medya uygulaması ile aynı özellikleri barındıran bu yenilikte Whatsapp'ta hikayaler görüntülenebilecek. Konu hakkında sosyal ağlarda tepkilerde var.
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