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EKONOMİ

Fiat 124 Spider’in üstü fuarda açılıyor
Fiat 124 Spider’in üstü fuarda açılıyor
Otomotivin kalbi İstanbul Autoshow 2017’de atıyor
Otomotivin kalbi İstanbul Autoshow 2017’de atıyor
General Motors, Venezuela'daki tüm işletmelerini durdurdu
General Motors, Venezuela'daki tüm işletmelerini durdurdu
Bakanlıktan açıklama geldi: Destekleyeceğiz!
Bakanlıktan açıklama geldi: Destekleyeceğiz!
Bakan Zeybekci: Çin pazarı çok cazip
Bakan Zeybekci: Çin pazarı çok cazip
Kredi kartlarına parmak izi zorunluluğu geliyor
Kredi kartlarına parmak izi zorunluluğu geliyor
Dünya otomotiv devinin fabrikalarına el konuldu
Dünya otomotiv devinin fabrikalarına el konuldu
Dolar dibe vurdu!
Dolar dibe vurdu!
Rusya ve Suudi Arabistan'dan kritik karar
Rusya ve Suudi Arabistan'dan kritik karar
Dosta güven düşmana korku... Seri üretimi başlıyor
Dosta güven düşmana korku... Seri üretimi başlıyor TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yerli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)’nin ilk parti teslimatlarının, Mayıs ayı başında yapılacağı TÜBİTAK’ın İnternet sitesinden 14 Nisan’da yapılan açıklamayla duyuruldu.
Dünya devinden flaş dolar tahmini!
Dünya devinden
flaş dolar tahmini!
İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz
İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz
Bakanlık açıkladı! Beyanname verme süreleri uzatıldı
Bakanlık açıkladı! Beyanname verme süreleri uzatıldı
Martta 764 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Martta 764 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Rusya`dan flaş açıklama: Türkiye olmadan hayatta kalamayız...
Rusya`dan flaş açıklama: Türkiye olmadan hayatta kalamayız...
Kısa sürede tam 100 milyon TL’lik ihraç
Kısa sürede tam 100 milyon TL’lik ihraç
Refahı artırmak için 3 ayda 10.6 milyar lira
Refahı artırmak için 3 ayda 10.6 milyar lira
TiM-TEB Girişim Evi NASA'ya da ürün sattı
TiM-TEB Girişim Evi NASA'ya da ürün sattı
Facebook Spaces tüm sınırları ortadan kaldırıyor 
Facebook Spaces tüm sınırları ortadan kaldırıyor  Facebook ‘sosyal sanal gerçeklik platformu’ Facebook Spaces’ı tanıttı. Bu sanal dünyada yarattığınız avatarınızla evinizden hiç ayrılmadan dünyayı gezebiliyor ve arkadaşlarınızla vakit geçirebiliyorsunuz.<
Türk şirketlerine 20 milyar $ Katar
Türk şirketlerine 20 milyar $ Katar
Algı operasyonu yeniden başladı!
Algı operasyonu yeniden başladı!
Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor
Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

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Bölgeye yatırımlarla oylar yüzde 450 arttı
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'2017 büyümesinde % 5-7'yi görebiliriz'