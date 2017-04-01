- İstanbul Boğazı'nda 610 milyar lira yatıyor
- 'Take off'a hazırlanıyoruz THY'nin önü açık'
- Arap yatırımcı teşviklerle Türkiye'ye çekilecek
- Nef, Barcelona'ya sponsor oldu
- Yabancı yatırımcı 'evet'e gelecek
- Rüzgarı arkasına alan TL uçmaya devam ediyor
- Autoshow’da Opel’den yeni model atağı
- Autoshow’da Ford GT Race Car rüzgarı esiyor
- Peugeot 301 dünyaya SUV 5008 Türkiye’ye tanıtılıyor
- Toyota’dan hibrit şov
Foto Galeri
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Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına imkan sağlayan kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.
EKONOMİ
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Ekonomi şahlandı! Tarihi rekor yolda
Referandumdan çıkan 'evet' kararının etkisiyle piyasalardaki rahatlama Borsa İstanbul'a da yansıdı. Dün 2013 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören BIST 100 endeksi analistlere göre tarihi rekora hazırlanıyor.
EKONOMİ
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İşte dünyada ilk 20'de en çok altını olan ülkeler!
EKONOMİ
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‘Tombul parmak hatası' tüm endeksi yükseltti
Akbank hisselerinin bir anda 9.22 liradan 10 liraya çıkması şaşkınlık yarattı. Hareketin 'tombul parmak hatası' sebebiyle yaşandığı belirtildi.
EKONOMİ
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Ticaret hacmi ikiye katlanacak
200’den fazla Türk firması ‘Expo Turkey by Qatar’ için Doha’ya çıkarma yapacak. Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt bugün başlayacak fuarla ticaret hacminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
EKONOMİ
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'Evet' kararı not artışının önünü açabilir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı son değerlendirmesinde Türkiye’deki referandum sonucunun ekonomik reformlar için alan oluşturabileceğini açıkladı.
EKONOMİ
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Mehmetçik'in gökteki yeni gözü Bayraktar Mini İHA V3
Yüzde yüz yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi TSK'nın envanterine dahil oldu.
EKONOMİ
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HGS ve OGS gişeleri tarihe karışıyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan'da başlayacak
EKONOMİ
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ASELSAN'dan müthiş bir hamle daha!
ASELSAN'ın denizaltı savunmasına yönelik geliştirdiği hafif torpido ilk kez görücüye çıkıyor. 9-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) ilk defa sergilenecek torpido TORK ile benzerlik gösteriyor.
EKONOMİ