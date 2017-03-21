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Aradığı aşkı sonunda buldu!
Aradığı aşkı sonunda buldu!
İşte Bahçeli'nin kaçırmadan izlediği o iki dizi!
İşte Bahçeli'nin kaçırmadan izlediği o iki dizi!
Nihat Doğan: Ömür Varol'u bir güzel sevdim...
Nihat Doğan: Ömür Varol'u bir güzel sevdim...
16 Nisan'a giderken son tablo nedir?
16 Nisan'a giderken son tablo nedir?
Bir Deli Sevda dizisinin yayın günü değiştirildi
Bir Deli Sevda dizisinin yayın günü değiştirildi
Milletin kararı milletin ekranı 24 TV'de
Milletin kararı milletin ekranı 24 TV'de
O Hayat Benim dizisinde sürpriz değişiklik
O Hayat Benim dizisinde sürpriz değişiklik
Ömür Varol'dan Nihat Doğan'a çok ağır sözler!
Ömür Varol'dan Nihat Doğan'a çok ağır sözler!
Milyoner'e sevgilisini etkilemek için katıldı, terk edildi!
Milyoner'e sevgilisini etkilemek için katıldı, terk edildi!
Yasemin Bozkurt ekranlara geri dönüyor
Yasemin Bozkurt ekranlara geri dönüyor Bir dönem yaptığı gündüz kuşağı programları ve Yasemin'in Penceresi ile gündemden düşmeyen Yasemin Bozkurt, uzun bir aradan sonra “3. Sayfa Türkiye’nin Gerçek Hikayeleri” isimli programla ekrana dönüyor.
Ölene Kadar final yapıyor
Ölene Kadar final yapıyor
Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?
Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?
Çoban Yıldızı dizisine sürpriz konuk oyuncu!
Çoban Yıldızı dizisine sürpriz konuk oyuncu!
Show TV'nin yeni dizisi gün değiştirdi!
Show TV'nin yeni dizisi gün değiştirdi!
Kara Sevda'da ayrılık! Hayranları şokta...
Kara Sevda'da ayrılık! Hayranları şokta...
Diriliş Ertuğrul'dan bir rekor daha!
Diriliş Ertuğrul'dan bir rekor daha!
Seksenlerden kötü haber!
Seksenlerden kötü haber!
Diriliş Ertuğrul'da sürpriz ayrılık!
Diriliş Ertuğrul'da sürpriz ayrılık!
Diriliş Ertuğrul'da sürpriz ayrılık
Diriliş Ertuğrul'da sürpriz ayrılık Diriliş Ertuğrul 5 Nisan 2017 Çarşamba akşamı yayınlanan 83. son bölümünde Doğan alp şehit oldu.<
Cansu Dere açıkladı! Bitiyor...
Cansu Dere açıkladı! Bitiyor...
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Efsane dizi 8 yıl aradan sonra yeniden başlıyor
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