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O Hayat Benim'in yeni bölümleri için sürpriz değişiklik!
FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi O Hayat Benim için flaş bir karar alındı.
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Fi dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Türkiye'nin en geniş çaplı internet dizisi olan Fi'nin ilk 3 bölümü yayınlandı. Peki 2. sezon 4.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Merakla bekleniyor...
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Efsane dizi Doktorlar geri dönüyor!
MED Yapım 'Doktorlar' dizisini yeniden çekiyor.
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RTÜK 'izdivaç'tan vazgeçemedi
Kaldırılması gündemde olan 'izdivaç' programları için RTÜK'ten beklenmedik hamle! Hem eleştirilen hem çok izlenen izdivaç programlarından vazgeçilemedi, RTÜK aile dizisi önerdi.
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Bir Osmanlı dizisi daha geliyor!
Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, bugünkü köşe yazısında yeni bir Osmanlı dizisinin çekileceğini açıkladı. Amerikan Variety dergisine dayandırdığı iddiasına göre dizinin yapımcılığını Karga Seven Pictures üstlenecek.
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Boğaçhan Talha Peker, Diriliş Ertuğrul'dan çıkarıldı mı?
Geçtiğimiz sezon Diriliş dizisinde "Turalı" karakterine hayat veren Boğaçhan Talha Peker'in sessiz sedasız diziden çıkarıldığı haberlerine cevap geldi.
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TRT'nin Euronews'e ortak olması kararı yürürlükten kaldırıldı
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) uluslararası yayın kuruluşu Euronews'e ortak olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.
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Diriliş Ertuğrul'un duası sosyal medyayı salladı
Yayınlandığı ilk günden beri her bölümüyle izleyicinin nefesini kesmeye başaran Diriliş Ertuğrul dün akşam 81. bölümüyle ekrana geldi. Dizi biter bitmez 82. bölüm fragmanı da yayınlandı. Diziseverleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. İşte yeni bölümden detaylar ve fragmanı...
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Cumhurbaşkanı ile özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Çelik’in sunacağı 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programı ortak yayınla CNN TÜRK ve Kanal D’de olacak.
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