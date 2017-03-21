Yasemin Bozkurt ekranlara geri dönüyor Bir dönem yaptığı gündüz kuşağı programları ve Yasemin'in Penceresi ile gündemden düşmeyen Yasemin Bozkurt, uzun bir aradan sonra “3. Sayfa Türkiye’nin Gerçek Hikayeleri” isimli programla ekrana dönüyor.