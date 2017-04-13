Çağla Şıkel‘in kendini kediye sevdirme anları

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, üst üste kedisi Şükrü ile çekilmiş videoları Instagram hesabından paylaştı. Çağla Şıkel son videonun altına 'Kendini zorla sevdirme sanatı. Şükrü ile son durum' notunu düştü.