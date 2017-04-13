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Ünlü oyuncudan kötü haber!
Ünlü oyuncudan kötü haber!
Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum!
Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum!
Sabancı torunun aldığı maaş...
Sabancı torunun aldığı maaş...
ŞOK! İlker Kaleli ayrıldı...
ŞOK! İlker Kaleli
ayrıldı...
Efsane geri dönüyor!
Efsane geri
dönüyor!
İbrahim Erkal'ın dosyasını cinayet masası devraldı
İbrahim Erkal'ın dosyasını cinayet masası devraldı
Yeşilçam sıcaklığında klip! 
Yeşilçam sıcaklığında klip! 
'Popun prensesiyim' 
'Popun prensesiyim' 
'Çifte vatandaşlık düşünmüyorum' 
'Çifte vatandaşlık düşünmüyorum' 
'Imane kadar cesur olamazdım' 
'Imane kadar cesur olamazdım'  Murat Yıldırım ile Özge Gürel’in başrol oynadığı ‘İlk Öpücük’ sinema filminin yemeği önceki akşam Mila by Roka Pera’da yapıldı.
Filmden zarar edince Mahsun Kırmızıgül sahnelere geri döndü
Filmden zarar edince Mahsun Kırmızıgül sahnelere geri döndü
ŞOK itiraf! Arkasını dönse rezillik...
ŞOK itiraf! Arkasını dönse rezillik...
Dünyaca ünlü şarkıcının ölüm nedeni belli oldu
Dünyaca ünlü şarkıcının ölüm nedeni belli oldu
Bülent Kayabaş'ın eşi: Bizi artık tanımıyordu
Bülent Kayabaş'ın eşi: Bizi artık tanımıyordu
Acun'dan evlilik açıklaması geldi
Acun'dan evlilik açıklaması geldi
Bülent Kayabaş'ın ölüm haberi yasa boğdu
Bülent Kayabaş'ın ölüm haberi yasa boğdu
Barbaros Şansal'ın hapsi istendi
Barbaros Şansal'ın hapsi istendi
Ayrılık nedenleri şoke etti!
Ayrılık nedenleri şoke etti!
İbrahim Erkal'dan çok kötü haber!
İbrahim Erkal'dan çok kötü haber! İbrahim Erkal'ın 12 Nisan'dan bu yana geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastane, İbrahim Erkal'ın makineye bağlı yaşadığını açıkladı.<
Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti
Tiyatrocu Orhan Yücel intihar etti
Tiyatrocu Orhan Yücel intihar etti
Mehmetçik dizilerine küfür ettiler
Mehmetçik dizilerine
küfür ettiler

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Levent Dörter: Annem çok hasta yardım edin
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İşte Erhan Çelik'in yeni sevgilisi!
Büyük aşk bitti
Büyük aşk bitti
İstanbul'u terk etti
İstanbul'u
terk etti
İkiz bebekleri olacak!
İkiz bebekleri
olacak!
Ünlü oyuncu kaburgalarını kırdı
Ünlü oyuncu kaburgalarını kırdı
Yürümekte zorluk çektiler
Yürümekte zorluk çektiler
İki türlü ‘Esasen’ 
İki türlü ‘Esasen’ 
Athena’nın bayraklı referandum sevinci 
Athena’nın bayraklı referandum sevinci 
Albüm savaşı başlıyor 
Albüm savaşı başlıyor 
Cansu Dere'den Eyşan'a selam!
Cansu Dere'den Eyşan'a selam!
İbrahim Erkal'ın son durumunu kardeşi açıkladı
İbrahim Erkal'ın son durumunu kardeşi açıkladı
Birliktelikleri trafiğe takıldı 
Birliktelikleri trafiğe takıldı 
Referandum iddiasını kaybetti
Referandum iddiasını kaybetti
Aylık kazançları dudak uçuklatıyor!
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Sandık başında ortaya çıktı
Sandık başında
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Birlikteliğini ilan etti!
Birlikteliğini
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Kalbinin güzelliği Ersay'ı etkiledi
Kalbinin güzelliği Ersay'ı etkiledi