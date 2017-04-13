Foto Galeri
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'Kıvılcım’ı dövmek istiyordum!'
Seçkin Piriler’den Kıvılcım Ural’a sert çıkış!
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Antalya'da mahşerin 4 atlısı!
Victoria's Secret melekleri Adriana Lima, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros’un podyuma çıkacağı Dosso Dossi şovun kadrosuna Izabel Goulart dahil oldu.
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Başak Dizer'den 'estetik' iddialarına cevap!
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'dan estetik haberlerine cevap geldi.
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Işın Karaca'dan
üzen haber!
Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde bir ameliyat daha geçirdi.
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Ünlü çiftten
kötü haber!
6 yıldır birlikte olan ve evlenmeleri beklenen Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı’nın yolları ayrıldı.
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Angelina, Brad'i kızdırdı
6 çocuklarının velayeti için uzlaşma sağlayan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin arası yine açıldı.
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Karşılıklı sahnelerimiz iyi geliyor
Murat Yıldırım ile Özge Gürel, ‘İlk Öpücük’ adlı filmle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Ünlü sanatçıdan müjdeli haber!
44 yaşındaki Megastar Tarkan'ın baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. Hatta yeni albümünde çocuğu için de bir şarkı seslendireceği iddia edildi.
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Athena Gökhan'ın 'Evet' sevinci
Referandum sonuçlarının evet olarak netleşmesinin ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Türk bayraklı tişörtüyle çekilen fotoğrafını TR(Türkiye) notuyla Instagram'dan paylaştı.
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