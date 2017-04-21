Künye
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AKŞAM GAZETESİ'nin
İCRA KURULU BAŞKANI
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
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YAYIN KOORDİNATÖRÜ: AYDIN TÜRKMEN HABER KOORDİNATÖRÜ: HAKAN OKTAY
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HABER MÜDÜRÜ
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EKONOMİ - UFUK KORCAN
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TEMSİLCİLER
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ANKARA - EMİN PAZARCI
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ESMEDYA EGE TEMSİLCİSİ - MUAMMER BAŞKAN
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ESMEDYA REKLAM
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REKLAM GRUP BAŞKANI: TÜLAY MUTLU DÖLEN
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