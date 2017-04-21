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AKŞAM GAZETESİ'nin
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İCRA KURULU BAŞKANI
AHMET BAYRAKTUTAR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
MURAT KELKİTLİOĞLU

YAYIN KOORDİNATÖRÜ: AYDIN TÜRKMEN       HABER KOORDİNATÖRÜ: HAKAN OKTAY

HABER MÜDÜRÜ
ÖZKAN TAMİRAK

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EKONOMİ - UFUK KORCAN
SPOR - HAKAN YAŞAR
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ANKARA - EMİN PAZARCI

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