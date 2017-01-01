Onların da ortak tercihi! Kadınların vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan çantalar ile ilgili küçük bir yolculuğa ne dersiniz? Ekranlarda en sevdiğiniz dizilerde oynayan en sevdiğiniz isimlerin ortak tercihi. 'O' bildiğiniz çantalardan çok farklı. Neden mi? İşte cevabı...