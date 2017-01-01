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Şimdi moda zamanı!
Şimdi moda zamanı!
Gözler üzerinizde!
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Buse Terim ilkbahar-yaz koleksiyonunu hazırladı
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Bu takıların bir hikayesi var
Masalsı tasarımlar Hollywood yolunda…
Masalsı tasarımlar Hollywood yolunda…
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Midye kabuklarından tasarımcılığa!
Sıradan değil iddialı!
Sıradan değil iddialı!
Modaya yön veren tasarımlar!
Modaya yön veren tasarımlar!
Onların da ortak tercihi!
Onların da ortak tercihi! Kadınların vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan çantalar ile ilgili küçük bir yolculuğa ne dersiniz? Ekranlarda en sevdiğiniz dizilerde oynayan en sevdiğiniz isimlerin ortak tercihi. 'O' bildiğiniz çantalardan çok farklı. Neden mi? İşte cevabı...
Zerafetine düşkün kadınların tercihi!
Zerafetine düşkün kadınların tercihi!
Aşk’ın en derin hali
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Arda İşler’den sonsuz ‘Aşk’a özel
Arda İşler’den sonsuz ‘Aşk’a özel
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Yıldızlar podyumda
Yıldızlar podyumda
En güzel yılbaşı hediyeleri...
En güzel yılbaşı hediyeleri...
Viktor Öcal'ın kişiye özel tasarımları göz kamaştırdı
Viktor Öcal'ın kişiye özel tasarımları göz kamaştırdı T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçılığı’na layık görülen Viktor Öcal, kendi geliştirdiği “negatif heykel” tekniği ile mücevher sanatına yeni bir boyut katıyor. Özgün çalışmalarıyla dikkat çeken Usta, gerçekleştirdiği çalışmalarla geçmişten günümüze bir köprü kurmayı amaçlıyor.<
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