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Yeni moda nine saçı
Sosyal paylaşım sitesi Instagram’da ‘GrannyHair’ yani “büyükanne saçı” etiketiyle yayılmaya başlayan gri saç akımı hızla yayılıyor.
MODA
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Burberry'de devrim: İlk kez Pakistanlı model kullanıldı
5 yaşındaki Laila Naim Pakistanlı bir model. Burberry kadrosuna girmeye hak kazanan küçük kız fark etmeden de olsa Burberry'deki ilk Pakistanlı model olmayı başardı ve moda tarihine imza attı.
MODA
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Elbiseye göre renk değiştiriyor
Renk değiştirebilen elbiseden sonra şimdi de renk değiştirebilen ayakkabı üretildi.
MODA
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Dolce & Gabbana'ya ‘sentetik bebek’ tepkisi
İngiliz pop şarkıcısı Elton John, tüp bebeklerini "sentetik" diye niteleyen İtalyan moda tasarımcısı Domenico Dolce'ye tepki olarak Dolce & Gabbana'yı boykot çağrısı yaptı.
MODA
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Bu kulaklık tam 7 bin dolar
Dolce&Gabbana ve Frends işbirliğiyle üretilen bu kulaklık, yaklaşan Anneler Günü için özel olarak tasarlandı.
MODA
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Kilim dokusu takılarda!
Koleksiyonlarını, geçmişten esinlenerek hazırlayan ve hep tarihi mekanlarda sergileyen Canan Alimdar, “Eli Belinde” koleksiyonu ile ikinci kez Argos in Cappadocia’da, binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi altındaki tarihi bir tünelde sanatseverlerle buluşuyor. 25 Haziran 2015 tarihinde açılacak olan sergi 28 Haziran 2015 tarihine kadar gezilebilecek.
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Genç Modacıların Tasarımları Yarıştı
Hem İTÜ’de hem de Amerika’da eğitim alan genç modacıların, tasarımlarıyla profesyonel jüri önünde yarıştığı “İTÜ Fashion Show 2015”, göz alıcı bir defile ile gerçekleştirildi.
MODA
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Yeni versiyonuyla yeniden sahnede
Piyasaya çıktığı 60'lı yıllarda "su geçirmez saat" kavramına yepyeni bir tarih yazan Edox'un yunusu Delfin, yeni versiyonuyla yeniden sahnede. Üstelik Su Şampiyonu Delfin yeni rekorlar kırmaya hazır.
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Bakın bakalım tanıdık var mı?
ALMANYA'da düzenlenen güzellik ‘Miss Germany 2015’ finalistleri, ülkenin en büyük eğlence parkı ‘Avrupa Parkı’nda’ basına tanıtıldı.
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