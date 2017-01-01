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Konut satan müteahhit KDV iadesi alacak
Konut satan müteahhit KDV iadesi alacak
Ev alacaklara müjde! İndirim geldi
Ev alacaklara müjde! İndirim geldi
Tarihi kampanyayla stokun yarısı eridi
Tarihi kampanyayla stokun yarısı eridi
Babacan Holding’in kampanyalı satışlarında yılın son fırsatı
Babacan Holding’in kampanyalı satışlarında yılın son fırsatı
Ev hayali kuranlara müjde! Yeni dönem başlıyor
Ev hayali kuranlara müjde! Yeni dönem başlıyor
Ev alacaklara güzel haber! Bu tarihte başlıyor
Ev alacaklara güzel haber!
Bu tarihte başlıyor
Konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı
Konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı
Metro hattı Ümraniye’de konut fiyatlarını artırdı
Metro hattı Ümraniye’de konut fiyatlarını artırdı
Arap turistlerin konut alımındaki yeni adresi
Arap turistlerin konut alımındaki yeni adresi
Emlak Konut kampanyası 4 ay uzatıldı
Emlak Konut kampanyası 4 ay uzatıldı Emlak konut GYO'nun darbe girişiminin ekonomiye ve konut satışlarına etkisini azaltmak için başlattığı tarihi kampanya rekor ilgi nedeniyle uzatıldı.
Arapların konuttaki gözdesi o ilçemiz
Arapların konuttaki gözdesi o ilçemiz
'Gülyalı'daki arsa fiyatları Bağdat Caddesi'nden pahalı'
'Gülyalı'daki arsa fiyatları Bağdat Caddesi'nden pahalı'
TOKİ 2.574 konut satacak
TOKİ 2.574 konut satacak
TOKİ'den 30 ilde 2 bin 574 konutluk açık satış
TOKİ'den 30 ilde 2 bin 574 konutluk açık satış
Emekliye ev müjdesi!
Emekliye ev müjdesi!
Konut kredisi batırana çifte KDV
Konut kredisi batırana çifte KDV
İstanbul'da konut fiyatları fırladı
İstanbul'da konut fiyatları fırladı
Konut satışları yüzde 15,2 arttı
Konut satışları yüzde 15,2 arttı
Ev alacaklara güzel haber! 2-3 ay içerisinde...
Ev alacaklara güzel haber!
2-3 ay içerisinde... Merkez Bankası’nın yarın yapacağı toplantıda faiz indirme olasılığı güçlenirken, bankacılar 2-3 ay içerisinde konut kredisi faizlerinin yüzde 1’in altına ineceğini öngörüyor<
Ev alacaklara destek! Şartlar belli oldu
Ev alacaklara destek! Şartlar belli oldu
Emeklilerin konut sevinci
Emeklilerin konut sevinci
TOKİ'den Kocaali'ye 496 yeni konut
TOKİ'den Kocaali'ye 496 yeni konut

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Konut satışları artacak
Konut satışları artacak
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Müjde! Aralık'ta hayata geçiyor
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250 lira taksitle ev
Şeyhten orta gelirliye konut sözü
Şeyhten orta gelirliye konut sözü