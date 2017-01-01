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Markalı konutları yabancılar kapış kapış
Türkiye genelinde Şubat ayında satılan ve ağırlıklı olarak 3+1 tipleri tercih edilen markalı konutların yüzde 30’unu yabancılar satın aldı.
EMLAK
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Ev alacaklar dikkat! Bakanlık sıkı takipte
Maliye Bakanlığı konut kredisiyle yapılan satışları sıkı takibe aldı. Kredi tutarları ve ekspertiz raporu değerleriyle tapu harcına esas tutarlarda uyumsuzluk varsa ağır cezalar kesiliyor
EMLAK
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Ödüllü projeler TOKİ'de hayat buluyor
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, kurumun mimari fikir yarışmasında dereceye giren projelerin sosyal konutlarda değerlendirildiğini ve bu konutların inşasında ödüllü projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.
EMLAK
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Pakistan TOKİ'den destek istedi
Pakistan Pencap Hükümeti Konut, Kentsel Gelişim ve Toplum Sağlığı Mühendisliği Bakanı Tanveer Aslam Malik, Pakistan'a yapılması planlanan 4,5 milyon konut inşası için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) teknik destek ve tecrübe paylaşımı istedi.
EMLAK
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Afyonkarahisar'da TOKİ konutlarına yoğun ilgi
Kentte TOKİ tarafından yaptırılacak 300 konut için 4 bin 588 başvuru olunca vatandaşlar salona sığmadı
EMLAK
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Konut el değiştirmede artış
Türkiye genelinde satış sonucu el değiştiren konut sayısı, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artışla 1 milyon 289 bin 320 oldu.
EMLAK
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Mamak'taki TOKİ konutları için kura
Mamak'taki Gülseren Mahallesi'nde alt gelir grubundan 2 bin 884 başvuru arasından 583'ü asil ve 292'si yedek olmak üzere hak sahipleri kura ile belirlendi
EMLAK
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TOKİ'den Erzincan'a 926 konut
TOKİ Başkanı Turan: "Erzincan konutlarımız 2016 yılının sonunda tamamlanacak"
EMLAK
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O ilde sadece 9 konut satıldı
İstanbul 18 bin 468 konut ile en yüksek payı alırken, 9 konut satışıyla en düşük pay Hakkari'nin oldu.
EMLAK