Pakistan TOKİ'den destek istedi

Pakistan Pencap Hükümeti Konut, Kentsel Gelişim ve Toplum Sağlığı Mühendisliği Bakanı Tanveer Aslam Malik, Pakistan'a yapılması planlanan 4,5 milyon konut inşası için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) teknik destek ve tecrübe paylaşımı istedi.