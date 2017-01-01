-
4.5G mobil alışverişi artıracak
Turkcell’in sponsorluğunu üstlendiği, binlerce KOBİ ve girişimciyi teknolojiyle buluşturan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın altıncısı İzmir’de gerçekleştirildi. Gittigidiyor.com'un Pazarlama Direktörü Feyza Dereli, 4.5G teknolojisinin e-ticaret için çok önemli olduğunu ve internetteki hız performansının sektöre birebir olumlu etki yaratacağını söyledi.
RÖPORTAJ
-
İş başvuruları da artık cep telefonundan yapılıyor
Turkcell’in sponsorluğunu üstlendiği, binlerce KOBİ ve girişimciyi teknolojiyle buluşturan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın altıncısı İzmir'de gerçekleştirildi. Kariyer.net Batı Anadolu Birim Müdürü Oğuzalp Karataş, insanların artık sitelerine geleneksel yoldan değil, mobil uygulama ile geldiklerini, 4.5G teknolojisi ile uygulamaların kullanılabilirliği, ulaşılabilirliği ve verimliliğinin çok daha yükseleceğini vurguladı.
RÖPORTAJ
-
Genç işsizliğinin ilacı bilişim
Turkcell’in sponsorluğunu üstlendiği, binlerce KOBİ ve girişimciyi teknolojiyle buluşturan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın altıncısı İzmir'de gerçekleştirildi. Ege Genç İşadamları Derneği Başkanı Seda Kaya, üyelerini e-ticarete girmeleri için cesaretlendirecek çalışmalar yaptıklarını anlattı.
RÖPORTAJ
-
Ekonomide psikolojik savaş yaşanıyor
Satır arası...
RÖPORTAJ
-
Suriye’de Sünni iktidar istenmiyor
Satır arası...
RÖPORTAJ
-
‘Ana haber sunuyorum ama...‘
Yenilenen 360 kanalının anchorman'i Korcan Karar, 1981’de başlayan serüvenini anlattı: Ana haber sunuyorum ama içim hâlâ muhabir. Eğer gazetecilik heyecanımı kaybedersem ölürüm.
RÖPORTAJ
-
Elektrikli oto pahalı ama milli çıkarlarımıza uygun
BMW’nin elektrikli modeli i3’ün ortalama 40 bin eurodan satışa sunulacağını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurul Başkanı Eşref Biryıldız ekliyor: Otomobil kulllanımımız arttıkça ülke olarak enerji ihtiyacımız da yükseliyor. Çözüm ise elektrikli otomobillerde.
RÖPORTAJ
-
Cemaat etkili olsa parti kurardı
17 Aralık Operasyonu ile gündeme gelen devlet içinde devlet yapısının İttihat ve Terakki’den beri devam eden 150 yıllık bir gelenek olduğunu belirten Dr. İbrahim Uslu: “Belki de son on yılda aslında bu yapıların tümüyle tasfiye sürecini değil; bu yapılardan birinin diğerini tasfiye sürecini yaşadık.”
RÖPORTAJ
-
Süreç uzarsa Norveç modeli
Satır arası…/ Şenay YILDIZ
RÖPORTAJ