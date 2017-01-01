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'15 Temmuz’daki şansımız Cumhurbaşkanımız' 
'15 Temmuz’daki şansımız Cumhurbaşkanımız' 
'Asıl linç evet diyene'
'Asıl linç evet diyene'
'Kanun bile çıkaramıyor bu nasıl diktatör?'
'Kanun bile çıkaramıyor bu nasıl diktatör?'
15 Temmuz'dan habersiz olamazlar
15 Temmuz'dan habersiz olamazlar
'Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz'
'Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz'
'Referandumda sosyal medya terörüne dikkat!' 
'Referandumda sosyal medya terörüne dikkat!' 
'Diktatörlük olsa önce AK Partililer karşı çıkar'
'Diktatörlük olsa önce AK Partililer karşı çıkar'
'Doğa'yla büyüyecek 3 dev projeye başlayacak
'Doğa'yla büyüyecek 3 dev projeye başlayacak
'Futbolda ifşa edilmeyen FETÖ’cüler var' 
'Futbolda ifşa edilmeyen FETÖ’cüler var' 
'Matruşkanın en üstünde Erdoğan düşmanlığı var'
'Matruşkanın en üstünde Erdoğan düşmanlığı var' Avrupa’nın takındığı tavrı ‘siyasi tuzak’ olarak değerlendiren AB Bakanı Çelik, “Matruşkanın en üst kısmına Erdoğan düşmanlığını yerleştirdiler. Onu kaldırdığınızda Türkiye düşmanlığı var” dedi. 
'Parlamenter sistem kalırsa otoriterleşmeyi getirir!' 
'Parlamenter sistem kalırsa otoriterleşmeyi getirir!' 
'Teröre inat tiyatro perdeleri açık kalmalı'
'Teröre inat tiyatro perdeleri açık kalmalı'
'Acı paylaştıkça azalır!'
'Acı paylaştıkça azalır!'
'Bu yıl rekorun da rekorunu kırarız'
'Bu yıl rekorun da rekorunu kırarız'
'Bizim için yeni yıl o cani yakalanınca başladı'
'Bizim için yeni yıl o cani yakalanınca başladı'
'15 Temmuz gibi bu süreci de atlatacağız'
'15 Temmuz gibi bu süreci de atlatacağız'
'Cumhurbaskanlığı sistemi Türkiye'yi hızla kalkındırırır'
'Cumhurbaskanlığı sistemi Türkiye'yi hızla kalkındırırır'
'Sevgiyle zorlukların üstesinden geliriz' 
'Sevgiyle zorlukların üstesinden geliriz' 
'Çift başlılıktan kurtulmak için başkanlık sistemi şart' 
'Çift başlılıktan kurtulmak için başkanlık sistemi şart'  Müzik yolculuğuna çocuk yaşlarda başlayan ve klarnet virtüözlüğüne büyük bir aşkla tutunan Serkan Çağrı, solo albümü Sır’ı ve ülke gündemini AKŞAM’a değerlendirdi.  <
FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirecekti
FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirecekti
Yenikapı ruhu beni geleceğe dair umutlandırdı 
Yenikapı ruhu beni geleceğe dair umutlandırdı 
15 ülkede 'Türkiye bombardımanı' başlıyor
15 ülkede 'Türkiye bombardımanı' başlıyor

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İki dilli eğitim gettolaştırır
İki dilli eğitim gettolaştırır