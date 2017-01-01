İş başvuruları da artık cep telefonundan yapılıyor

Turkcell’in sponsorluğunu üstlendiği, binlerce KOBİ ve girişimciyi teknolojiyle buluşturan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın altıncısı İzmir'de gerçekleştirildi. Kariyer.net Batı Anadolu Birim Müdürü Oğuzalp Karataş, insanların artık sitelerine geleneksel yoldan değil, mobil uygulama ile geldiklerini, 4.5G teknolojisi ile uygulamaların kullanılabilirliği, ulaşılabilirliği ve verimliliğinin çok daha yükseleceğini vurguladı.