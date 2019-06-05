'Ailem Müslüman olmamı saygıyla karşıladı'

Bilgen BÜLBÜL

Müslüman olduktan sonra ilk bayramınızı kutlayacaksınız? Neler hissediyorsunuz?

Benim için harika bir tecrübe ve tabii ki çok mutluyum.

Allah’a giden en mantıklı yol Müslümanlık

Anneniz bir kilise sanatçısıydı ve siz Müslüman olarak radikal bir karar verdiniz. Aileniz bu tercihinizi nasıl karşıladı?

Benim ailem tarafından bana herhangi bir reaksiyon gelmedi. Çünkü aileme göre din zaten kalptir ve ben kişisel olarak değişmedim. Ben hep aynıyım. Allah’a giden birçok yol vardır ve ben Müslüman olarak bu yollardan en mantıklı, en akla ve vicdana uygun olanı seçtiğimi düşünüyorum. Çevremdeki herkes Müslüman oluşumu saygıyla karşıladı. Elbette bunu sorgulayanlar da oldu ancak kimse beni vazgeçirmeye çalışmadı. Kararlarıma sadece saygı duydular.

Aldığınız karar sahne çalışmalarınızı olumlu ya da olumsuz etkiledi mi? Bazı hayranlarınız Müslüman olduktan sonra sahneleri bırakmanız gerektiğini söylemiş.

Sahne çalışmalarımda değişen çok bir şey olmadı. Elbette bazı dinamiklere daha fazla dikkat ediyorum. Artık bir tık daha özenli ve dikkatliyim. Ancak sahneye veda etmem konusunu saçma buluyorum. Şarkı söylemek kötü bir meslek değil. İnsanların duygularına tercüman olacak ezgileri seslendirmek, onların yüzünü güldürmek ya da hüzünlendirmek İslam’ın yasakladığı bir şey değil. En azından ben böyle düşünüyorum.

Micheal ve Whitney’den çok şey öğrendim

Micheal Jackson ve Whitney Houston gibi dünyaca ünlü isimlerle çalıştıktan sonra kariyerinizde kendinize nasıl bir yön çizdiniz?

7 yıl boyunca onlardan çok şey öğrendim. Kariyerlerindeki düşüşlerinden de yükselişlerinden de. Aslında en büyük dersleri de düşüşlerinden ve kariyerlerindeki dalgalanmalardan öğrendim. Onlar bana hiç farkında olmadan "Nelerden uzak durmam gerektiğini" öğretti en çokta. Belki bu da beni İslam’a ve Müslümanlığa yaklaştırdı.

Mevlana'nın öğretileriyle huzurum arttı

Oyunculuk yapmayı düşünür müsünüz?

Şansımı deneyeceğime ve başarılı olabileceğime emin olabilirsiniz. Benim adım Della Miles ve ben asla mücadeleden kaçmam. Bu harika bir deneyim olabilir kariyerim için. ‘Diriliş Ertuğrul’ diye bir dizi var ve ben oradaki mistik karakterlere bayılıyorum. O dizi sayesinde Türk - İslam tarihini de incelemeye ve araştırmaya başladım. Bu konuda da daha yeniyim ancak özellikle Mevlana’nın öğretilerini okumaya başladım ve bu benim manevi huzurumu artırdı.

Allah’ın diniyle şov olmaz!

Bazı insanlar sizin sürekli göz önünde olmanızı 'şov' olarak nitelendiriyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

Elimde mikrofon varsa ve sahne ışıkları yanıyorsa şov yapıyorumdur. Ama insanlarla kucaklaşmam, nasıl şov olarak algılanabilir anlamıyorum? Allah’ın diniyle oyun oynanmaz, şov yapılmaz.

Amerika’da tanınırken neden Türkiye’yi seçtiniz?

Türkiye’ye bir plan çerçevesinde gelmedim. Türkiye’den bir arkadaşım yaz için Türkiye’ye davet etti. Ve hayatım değişti.

Türk sanatçılar hemen tanınmak istiyor

Sizce Türk sanatçılar neden Avrupa’da istedikleri başarıyı yakalayamıyorlar? Neyi yanlış yapıyorlar?

Yeterince mücadele etmiyor olabilirler. Yoksa tanınırlık ve bilinirlilik açısından bir sorun yok. Avrupa’da birçok Türk sanatçı tanınıyor ancak hızlı ve çabuk olsun istiyorlar her şey. Ben bu noktaya gelebilmek içinse 17 yıldır uğraşıyorum. Avrupa zor bir arenadır. Hemen pes eden insanları sevmez. Savaşan insanlarınsa mükafatını verir.

Yeni single çalışmalarınız nasıl gidiyor?

7 Haziran’da çıkacak bir şarkımız var. Bu şarkıyla insanları eğlendirmeyi düşünüyoruz. Duygu yoğunluğu çok yüksek olan bir şarkı değil ama çok eğlenceli ve fıkır fıkır olduğunu söyleyebilirim. İkinci single’ım ise Türkçe ve çok daha duygusal bir şarkı olacak.

Ramazan Bayramı'yla ilgili söylemek istedikleriniz var mı?

Herkese iyi ve mutlu bayramlar diliyorum. Beni aralarına kabul ettikleri ve değer verdikleri için Türk halkına teşekkür ediyorum.