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'Cumhurbaşkanı tek başına 80 milyonun sorumlusu'
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek başına 80 milyonun sorumluluğunu taşıyor” diyen Ferdi Tayfur, “15 Temmuz birliğimizi bozmak için emperyalist ülkelerin bir oyunuydu. Ama birlikten kuvvet doğdu, oyunları tutmadı” dedi.
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'İsrail’in amacı Türkiye’de Kürt bölgesi oluşturmak'
IKBY’nin geçtiğimiz pazartesi günü düzenlediği referanduma Türkiye dâhil bölgesel aktörlerden sert tepkiler gelirken tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bölgede neler yaşanıyor. Amaç ve çözüm ne? Irak Türkmen Cephesi lideri ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Akşam Gazetesi’nden Pınar Işık Ardor’un sorularını yanıtladı. Salihi, İsrail’in Türkiye’nin de içinde olduğu gizli hedeflerini anlattı ve çözüm olarak ANKARA-BAĞDAT-TAHRAN yakınlaşmasından bahsetti. Salihi, Bağdat yönetimine de seslendi.
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'Batı bölmeye çalıştıkça biz kenetleneceğiz!'
Müziğin efsane ismi Orhan Gencebay, dünya gündemine dair AKŞAM’a konuştu: Batı ülkemizi mezhepsel, dinsel ve ırksal açıdan bölmeye çalışıyor ama biz kardeşiz!
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'Kıyafet üzerinden kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan; AKŞAM Gazetesi okurları için özel açıklamalarda bulundu. Kavakçı, "Kimse kadınların kıyafeti üzerinde baskı kurmasın, ilk savaşan ben olurum” diyerek kendi yaşam tarzından olmayan kadınlara da sahip çıktı.
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Annem bana o ismi yasakladı
Yedi Güzel Adam'ın ağabeylerinden biri olan fikir ve düşünce adamı Nuri Pakdil edebiyat dünyasında adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Kendisini devrimci bir Müslüman olarak tanımlayan Pakdil, Cumhuriyet döneminin başından günümüze kadar ki edebi ve siyasi serüvenini Star Gazetesi'nden Mehmet Bayar'a anlattı.
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Bun nasıl kontrollü darbe?
Türk Müziği'nin duayeni Fatih Erkoç, ‘Kontrollü darbe’ söylemini çok yanlış bulduğunu belirterek “O gece ulus olarak tüm partilerin seçmenleri darbeye direndi. Bu bilinçle hareket etmeliyiz” dedi.
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Enis Berberoğlu konuşursa Kemal bey deşifre olur
CHP’nin yürüyüşü, Berberoğlu’nun tutukluluğu , kontrollü darbe söylemleri, FETÖ’nün siyasi yapılanması, ölüm oruçları ve seçimler. AK Parti İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu AKŞAM Gazetesi’nden Pınar Işık Ardor’a konuştuk.
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Ülkemizin geleceği için oyuna gelmeyelim
Şarkıcı Burak Kut, AKŞAM'a çarpıcı açıklamalarda bulundu: Asker ve polislerimiz için her zaman elimden gelen yapıyorum. Stratejik konumundan dolayı ülkemiz üzerinde çok oyunlar oynanıyor, birbirimizi ayrıştırmadan yaşamalıyız...
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'Bütün terör örgütlerini toplasanız bir FETÖ etmez'
Manisa’da askerlerin zehirlenme iddialarının arkasında ne var? Gerçekten gıda zehirlenmesi mi? FETÖ gözünü askerlerimize mi dikti? Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının arkasında ne var? FETÖ nasıl bir örgüt? Subliminal mesajlar nasıl veriliyor? AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, tüm bu soruları Akşam Gazetesi’ne yanıtladı.
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