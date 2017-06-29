Tamgün Yasası’nda geriye dönüş mü var? 'Daha esnek bir model üzerinde çalışıyoruz' Şehir hastaneleri ve üzerindeki tartışmaları, üniversite hastanelerinin borç batağını, sağlık per-sonelinin sorunlarını, vatandaşın sıkıntılarını ve merakla beklenen ilaç ve medikal ürünlerin yerlileşmesini ve Sağlık Bakanlığı’yla ilgili ortaya atılan iddiaları AKŞAM Gazetesi’nden Pınar Işık Ardor sordu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yanıtladı. Demircan Deniz Baykal’ın sağlık durumundaki son gelişmeyi de açıkladı.<