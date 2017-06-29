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Afrin temizlenirse Munbiç’te planlar değişir
Afrin temizlenirse Munbiç’te planlar değişir
Terörist değil deseler de mahkum olacaklar!
Terörist değil deseler de mahkum olacaklar!
Kadın konukevi olmayan belediyeye yaptırım geliyor
Kadın konukevi olmayan belediyeye yaptırım geliyor
'Öncelik Fırat’ın Batısı olmalı'
'Öncelik Fırat’ın Batısı olmalı'
Aile içi şiddet kuşakları etkiler
Aile içi şiddet kuşakları etkiler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Erdoğan’a destek tabanın da talebi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Erdoğan’a destek tabanın da talebi
3. havalimanının ismini anketle belirlemeyeceğiz
3. havalimanının ismini anketle belirlemeyeceğiz
Çocukları istedikleri okula göndereceğimizi taahhüt ediyoruz
Çocukları istedikleri okula göndereceğimizi taahhüt ediyoruz
Yılda 500 bin konut yapmazsak felakete sürükleniriz
Yılda 500 bin konut yapmazsak felakete sürükleniriz
Dijital sanayiyle kişiye özel üretim
Dijital sanayiyle kişiye özel üretim 3.çeyrekte yaşanan göz kamaştırıcı büyüme rakamlarının sürdürülebilmesi mümkün mü? Enflasyonla mücadelede neredeyiz? İşsizlik rakamları tek haneye ne zaman inecek? AK Parti hükümetinin yeni hikâyesi ne? 2018’de neler göreceğiz? Bitcoin nasıl bir yatırım aracı? AKŞAM Gazetesi’nden Pınar Işık Ardor sordu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan yanıtladı.
Kudüs kararı bağımsız Filistin’in önünü açtı
Kudüs kararı bağımsız Filistin’in önünü açtı
'2023 için Türkiye’nin romanını yazacağız'
'2023 için Türkiye’nin romanını yazacağız'
Zarrab iki ay önce hisse devri için başvurdu 
Zarrab iki ay önce hisse devri için başvurdu 
Madem hukuk devletisin o zaman Gülen’i hemen tutukla
Madem hukuk devletisin o zaman Gülen’i hemen tutukla
'Kültür farkı Batı’yı bizden ayırıyor'
'Kültür farkı Batı’yı bizden ayırıyor'
Gençlere terörden önce biz dokunmalıyız
Gençlere terörden önce biz dokunmalıyız
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın otomobili olacak
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın otomobili olacak
'Suriyeliler gibi savaşın acımasızlığını yaşadım'
'Suriyeliler gibi savaşın acımasızlığını yaşadım'
Tamgün Yasası’nda geriye dönüş mü var? 'Daha esnek bir model üzerinde çalışıyoruz'
Tamgün Yasası’nda geriye dönüş mü var? 'Daha esnek bir model üzerinde çalışıyoruz' Şehir hastaneleri ve üzerindeki tartışmaları, üniversite hastanelerinin borç batağını, sağlık per-sonelinin sorunlarını, vatandaşın sıkıntılarını ve merakla beklenen ilaç ve medikal ürünlerin yerlileşmesini ve Sağlık Bakanlığı’yla ilgili ortaya atılan iddiaları AKŞAM Gazetesi’nden Pınar Işık Ardor sordu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yanıtladı. Demircan Deniz Baykal’ın sağlık durumundaki son gelişmeyi de açıkladı.<
Dertleri Türkiye düşmanlarına sufle vermek
Dertleri Türkiye düşmanlarına sufle vermek
'Mültecilerin yanında olan Türkiye'ye saygım sonsuz'
'Mültecilerin yanında olan Türkiye'ye saygım sonsuz'
Cici çocuk değiliz o yüzden hep hedefiz
Cici çocuk değiliz o yüzden hep hedefiz

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Türkiye Avrupa'dan bin kat daha güvenli
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'Parti mühim değil mevzu bahis vatan'
'Parti mühim değil mevzu bahis vatan'