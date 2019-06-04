'Ülkenin kaderini değiştiren bir rol isterim'

Bilgen BÜLBÜL

Şöhret için yaptığınız en büyük fedakarlık ne oldu?

Şöhret olmak için herhangi bir fedakarlığım ya da stratejim olmadı. Amacım iyi bir oyuncu olmak, başarılı filmlerde yer almaktı.

Genç oyunculardan takip ettiğiniz, beğendiğiniz isimler var mı?

Hangi işi yaparsan yap aşkla yapınca ortaya muazzam sonuçlar çıkar. Oyunculukta da öyle… İşine âşık, bir başkasıyla değil kendiyle yarış halinde olan, kendini yenilemeyi ve kendine yeni bir şeyler katmayı bilen oyuncularımız var. Gerek izlediğimiz filmlerde gerek dizilerde onlara rastlıyor olmak beni mutlu ediyor. Dilerim bu aşkları hiçbir zaman son bulmaz, aynı azim ve inançla bu yolda yürümeye devam ederler.

Fatma Girik, veliahtının Tuba Büyüküstün olduğunu açıkladı. Sizin kafanızda böyle bir isim var mı?

Bunun kararını galiba biz değil ama seyirci zaman içinde verecektir. Şu da bir gerçek ki her kişi kendi yolundan, özgün bir şekilde gittiğinde bir isim olmayı başaracaktır.

Sektörün dijitale kaymasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kaçınılmaz bir gerçek. Teknoloji hayatımızın her alanında yerini aldığı gibi sinemada da kendini göstermektedir. Dijital dünyanın hızla ilerlediği günümüz teknoloji çağında sektördeki teknik elemanlara, dünyanın en önemli stüdyolarında çalışmaları için eğitim imkanı yaratılması, Türk sinemasını daha da ileri taşıyacaktır.

SANATÇI SİYASET YAPABİLİR

Güzellik bir oyuncu için ne kadar önemli?

Güzellik değil ama karizmanın öneminden bahsedebiliriz… Güzellik belki ilk etapta faydalı olabilir ama iyi bir oyuncu için sadece güzel olması yeterli değil elbette. Onun çizdiği bu yolda ne kadar gayret gösterdiği önemli...

Sanatçılar sizce siyasi görüşünü açıklamalı mıdır?

Her insanın bir siyasi görüşü vardır. Siyasetle ilgilenmek ayrı bir şey, bir dünya görüşüne sahip olmak ayrı bir şey… Elbette sanatçılar da bir siyasi partiye üye olup siyaset yapabilirler…

Hülya Koçyiğit, nasıl bir rol teklifi gelirse hayır diyemez?

Tamamen senaryoya ve onu gerçekleştirecek olan ekibe bağlı… Her zaman söylediğim gibi bir ülkenin kaderini değiştirmiş olan güçlü bir karakteri canlandırmak isterim.

Kanseri çok şükür yendiniz. Şimdi nasıl sağlık durumunuz? Kendinize dikkat ediyor musunuz?

Çok şükür. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Yendim evet ama 6 ayda 1 rutin kontrollerimi yaptırmaya devam ediyorum. Özellikle yediklerime, kendime dikkat etmeye çalışıyorum.

Kanseri yendim ama 6 ayda bir rutin kontrollerim var. Özellikle yediklerime, kendime dikkat etmeye çalışıyorum.

TÜRK SİNEMASIYLA GURUR DUYUYORUM

Günümüzü nasıl yorumluyorsunuz?

Günümüzde geldiğimiz noktada Türk sinemasıyla gurur duyuyorum. İyinin, güzelin, başarının sonu yok. Kazanılan bu ilgi ve başarının devamını diliyorum. Dizilerimiz 170 ülkede gösteriliyor. Ülkemize sağladığı maddi katkının yanında yaşattığı gurur paha biçilemez. Bu başarı göğsümüzü kabartıyor…

Türk halkının sevgisini kazanmak herkes nasip olmaz. Siz bunu başaran isimlerdenseniz…

Türk halkının değerlerine her zaman saygılı oldum. Beni hep ailelerinden biri olarak gördüler. 55 senedir aynı sevgiyi, aynı saygıyı, ilgiyi görmek ve buna layık olmak için çalışan bir sanatçı olarak, beni çok onurlandırıyor…

TELİF SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Yeşilçam’da sayısız filmlerde rol aldınız. Birçok oyuncu telif hakları konusunda veryansın ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Gerçekten de günümüzde hâlâ bu sorunumuzun çözülememiş olması beni de çok düşündürüyor ve bunun için elimden gelen çalışmaları yapmaya devam ediyorum. Yakın zamanda da sektörün bütün paydaşlarının ortak paydada buluştuğu bir şekilde bu sorunun çözüleceğine inancım sonsuz.

Yeşilçam oyuncularına gereken değerin verildiğini düşünüyor musunuz?

Halkın sanata, sanatçıya olan sevgisi her dönem kendini gösterdi ve de göstermeye devam ediyor; iş ki sanat dünyamız bu sevgiye laik ürünler versin.

ESKİDEN BU KADAR SPONSOR YOKTU

Birçok oyuncu bölüm başına yüksek ücretler alıyor. Sizin döneminizde de oyuncular bu kadar kazanıyor muydu?

Elbette ki bu kadar büyük ücretler alınmıyordu. Bugünkü gibi sponsor destekler de yoktu. Biz de aldığımızı, filmde giyece­ğimiz kıyafetlere, aksesuarlara, kuaförlere yine mesle­ğimiz için harcıyorduk.

DÖRT YAPRAKLI YONCA İLE HİÇ TARTIŞMADIK

4 yapraklı yonca ile bir konuda hiç karşı karşıya geldiniz mi? Olduysa sorunlarınızı nasıl çözdünüz?

Hiç hatırlamıyorum karşı karşıya geldiğimizi. Biz, aynı mesleği yapan, aynı yollarda yürümüş, aynı kaderi paylaşmış ve seyircisine karşı hep saygılı ve sorumlu hissetmiş insanlarız. Mesleğimizle ilgili sorunlarımızı, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri de büyük bir hassasiyet ve anlayışla konuşarak çözmüşüzdür bugüne kadar.