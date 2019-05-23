Araştırmacı Ertan Özyiğit: Ezoterik yapılar, üçüncü dünya savaşı ile neyi hedefliyor?

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Siyonizm nasıl ortaya çıktı? Arkasında hangi güçler var? Ezoterik tarikatlar dünyada ne yapmak istiyorlar? Örgütlerin gizli yapısında neler var? Dünya nüfusunu neden 500 milyonun altına düşürmeye çalışıyorlar?

Ezoterik tarikatların yapısı hakkında tüm merak edilenleri aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a anlatan Araştırmacı Ertan Özyiğit, “Üst aklın amacı İsrail’i yükselterek karşısında bir grup oluşturup üçüncü dünya savaşı çıkarmaktır. Örgütlerin varoluş sistemi, insanların var olduğu günden bu yana vardı. Gizli örgütler kendilerini asla deşifre etmez.” dedi.

İsrail’in arkasında “globalci ABD” olmadığını, “mason bir ABD” olduğunu belirten Ertan Özyiğit, “Trump globalci yapının getirdiği değil, derin ABD’nin mason yapısının getirdiği bir adam. Trump, Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı kabul eden ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden iki operasyon yaptı. ABD’nin getirdiği globalci adam kimdi? Barack Obama. Obama döneminde İsrail ile ilişkiler niye hiçbir zaman iyi olmadı. Basından sızanlarla biliyoruz ki Netanyahu ile hep çatıştılar.” diye konuştu.

Siyonizmin nasıl bir yapısı var? Siyonistlerin arkasında hangi güçler var?

İsrail açısından baktığımız zaman, siyonizm, ilk çıktığında “İsrail milliyetçiliği” demekti. Siyonistler 1887 yılında Basel’de 300 delegenin katıldığı bir toplantıyla İsrail devletinin kurulmasıyla ilgili genelge verdiler. Bu genelgenin başında Theodore Herzl vardı. Theodore Herzl’in kim olduğunu anlamadığımız sürece siyonizmin ne olduğunu anlayamayız. Çünkü bana göre siyonizm tamamen üst aklın, yani Yahudilerin içinde olmadığı bir yapının kullandığı organizasyon.

Theodore Herzl, Dreyfus olayından etkilenir ve yeni devletin kurulması fikri ortaya çıkar. Dolayısıyla 300 delege siyonist kongrede belgeler açıklayarak, 50 yıl içerisinde bir Yahudi devleti kuracağız diyorlar. Bugün İsrail devleti için ilk adımları atan biri olarak görünen Theodore Herzl’in aslında Yahudilikle çok ilgisi yok. Çünkü bir ara din değiştirmeyi düşünüyor, Hristiyan olayım da bu baskıdan kurtulayım diye. Buna bir örnek verirsek; doğumu 1860 Budapeşte, 1904 yılında intihar ederek ölüyor.

Theodore Herzl’in iki kızı bir oğlu var; Hans Herzl, Paulina Herzl, Margaritha Herzl. 1930 yılında Paulina Herzl aşırı tozdan ölüyor, kardeşinin bu ölümüne dayanamayan Hans Herzl da aynı yıl intihar ediyor. 1943 yılında Nazi toplama kampında Margaritha Herzl ölüyor. Anne ve babasının toplama kampında öldüğünü öğrenen Stephan Theodor Neumann 1946 yılında Washington’daki köprüden atlaarak intihar ediyor. Bunlar bir ailenin hazin sonu mu yoksa birileri bu aileyi yok mu etti?

“KENNEDY AİLESİNE ÜST AKIL OPERASYONU YAPILDI”

Bunun benzeri, üst akıl operasyonuyla Kennedy ailesinde yaşandı. Kennedy’nin kendisine ve ailesine baktığımız zaman yok edildi. Çünkü onlar bir şeye karşıydı; Rothschildler, ABD’de para basımını ele geçiriyor. Kennedy ise “ABD’nin parasını ABD’liler basmalıdır, sadece bir aile basmamalıdır” diyor. Rothschildler, ABD’de para basımını ele geçirdiğinde parayı ABD Merkez Bankasına borç olarak verirler. Bu parayı da almak için IRS denilen ABD’de Maliye Bakanlığının yönteminde yine bu ailenin elindedir. Hem parayı basıyorlar hem de bastıkları parayı bir şekilde geri alıyorlar.

“ABD, MASONLARIN KURMUŞ OLDUĞU BİR ÜLKE”

ABD’nin içinde gizli bir devlet olduğu hep konuşulur. Peki, ABD’de nasıl bir mason yapılanması var?

Albert Payk 33 dereceden bir mason, “Dogmalar ve Ahlak” üzerine bir kitap yazdı. Bu kitabın anlattıklarıyla beraber ABD masonluğunun Eflatun’u olarak görülür. Tüm mason örgütlerini ortaya koyan kişidir. ABD, tamamen masonların kurmuş olduğu bir ülkedir.

Albert Payk, 1871 yılında İtalyan cumhuriyetini ayaklandıran Mazzini’ye bir mektup yazar. “Üç tane dünya savaşı öneriyoruz, bunlardan bir tanesinde monarşinin hepsi yok olacak (Osmanlı, Sultanlık, Rus çarlığı, Doğu Avrupa’daki monarşi yapılar yok oldu), bu kavganın sonucunda İkinci Dünya Savaşı yapacağız, bu dünya savaşında oluşturmuş olduğumuz iki yapının kavgası sonucunda İsrail devletini kuracağız.” der.

“Üçüncü dünya savaşında tüm dinleri birbirine karıştırıp, üçüncü dünya savaşıyla dinlerden kurtulup yeni bir din ve ahlak oluşturacağız.” Eğer Albert Payk’ın dedikleri doğruysa ve iki tanesi çıktığına göre üçüncüsüyle ilgili bir yapının oluşabilmesi için tarafların oluşması gerekiyor.

“ABD’Yİ KURAN VE MASONİK AKLIN EN ÜSTÜNDE OLAN İSİM, BENJAMIN FRANKLIN”

İkinci dünya savaşında masonik yapının etkilerine şöyle bakabiliriz… Benjamin Franklin, Fransız devrimini tetikleyen kişidir. ABD’deki masonik devrimini, New Atlantis fikrini ortaya koyan, ABD’yi kuran masonik aklın en üstteki ismidir. Benjamin Franklin, 100 doların üzerindeki adam ama hiçbir zaman ABD’nin başkanı olmamıştır.

Peki, siyonistlere göre vadedilmiş topraklar hangi bölgeleri kapsıyor?

Hristiyan siyonistler de var, evanjelistler. Siyonizm, İsrail devletinin var olması ve bu devletin vadedilmiş topraklar üzerinde kurulmuş olmasıdır. Bu vadedilmiş topraklardan bahseden ve siyonizm kavramını ortaya atan 1135 ile 1204 yılları arasında yaşayan İbn-i Meymun, 13 maddelik bir yasa koydu.

İsrail devleti kuruluyor, burayı üst akıl hazırlıyor. Üçüncü dünya savaşına ikinci bir taraf oluşturmaları gerekiyor. Davut kalkanı korunma büyüsüdür, tılsımı bunu anlatır. Kimine göre bir bayrak ya da şekildir. Fırat’la Dicle’yi anlattığı söylenir. Ben vadedilmiş toprakları Amasya’dan başlayıp Fırat’a kadar giden yol olarak görüyorum.

“EVANJELİZM KENDİ ÖZÜNDE EZOTERİK BİR YAPIDIR”

Ezoterik tarikatların nasıl bir yapılanması var? Dünyada neyi hedefliyorlar?

Üst aklın amacı İsrail’i yükselterek karşısında bir grup oluşturup üçüncü dünya savaşı çıkarmaktır. Örgütlerin varoluş sistemi insanların var olduğu günden bu yana vardı. Gizli örgütler kendilerini asla deşifre etmez. Yarı gizli örgütler mesela masonlardır. Tüm dernek üyelerinin isimlerini alabilirsin ama kendi içlerinde uyguladıkları sistemi bilemezsin.

Evanjelizm kendi özünde ezoterik bir yapıdır. Baba Bush ve oğul Bush’un evanjelist olduğu söylenir. Bu örgüt, dünyayı bir şekilde şekillendirerek tanrıyı dünyanın sonuna getirip bir şekilde sevinç günü denilen kurtulma gününe Mesih’in gelmesini sağlamak. Fakat Kuru Kafa Kemikler diye bir tarikat var ve bu tarikat başka bir tanrıya tapıyor. Bu isimler aynı zamanda buraya da üyeler. Şimdi bunlar Hristiyan mı yoksa başka bir şey mi? Kuru Kafa Kemikler tarikatının başka bir tanrısı olduğuna göre bunların evanjelizmle ne ilgisi var?

“GİZEMLİ TAŞ ABD’DE BULUNUYOR”

Evanjelizmi üçüncü dünya savaşının hazırlığı için kullanıyor olabilirler mi? Armagedon savaşında Deccal ile Mesih’in amansız bir mücadele vereceği son savaştan bahsediliyor. Dünyadaki nüfusu 500 milyonun altına düşürmek hedefleridir. Gül-Haç tarikatının başkenti İstanbul’dur. ABD’de Guidestones diye bir taş var. Bizim Göbekli Tepe gibi düşünün, yanda üç dört tane taş taşıyor. Bunun üzerinde şöyle bir yazı var: “Dünya nüfusunu 500 milyondan aşağı düşür.” Resme baktığımızda şunu görüyoruz; gizemli taşın üzerinde Gül-Haç tarikatının amblemi var.

“ÖRGÜTLER KENDİ İÇİNDE KONSENSÜS İÇERİSİNDE”

Dünya nüfusunu neden 500 milyonun altına düşürmeye çalışıyorlar?

Teknolojinin edilmesi (güncellenmesi) esas alınmış. Bu ’in 500 milyonun üzerinde çalışmadığını görmüşler. Bir de hektar başına insan hesaplamışlar. Bu rakam ideal olarak 500 milyonun altı çıkmıştır.

Hollywood tamamen gizli örgütlerin ele geçirdiği bir yer. Yakın zamanda bir film vardı, Avengers: Endgame. Burada yarı tanrı bir adam karakteri var, adam bir eldiven giyer ve elini şaklattığı zaman kâinatın nüfusunu yarıya indirir. Bunları hepsi bir şekilde kafamızın içine yerleştiriliyor. Her sistem kendi gizli örgütünü oluşturur. Bu gizli örgütler birbirleriyle anlaşamıyor gibi gözükür ama sonunda bir konsensüs içerisindedir.

“TEKNOLOJİYLE SUBLİMİNAL MESAJLAR VERİYORLAR”

Zion diye bir tarikat var. Fakat bu tarikat siyonizmle ilgili değil. Onlar daha çok tapınakçılarla ilgili masonik bir yapıdır. Mesela Matrix filminde Zion diye bir şehir geçer; Neo denen adam Mesih’tir, iyi ve kötü kavramı vardır. Bütün hikâye bunun üzerine kuruludur. Üst akıl üçüncü dünya savaşı hazırladığında olduğu için bunu iletişimin bütün enstrümanlarıyla bize sunuyor.

“ÜST AKIL, İNSAN FITRATINI BOZMAYA ÇALIŞIYOR”

Günümüzde artan teknolojiyle subliminal mesajlar veriliyor. Bilimkurgu filmlerinde yeni dünyanın tek tip, kimliksiz, vatansız ve inançsız olacağı şekilde sahneler yer alıyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Üst akıl, insan fıtratını bozmaya çalışıyor. Dünyada GDO diye bir sistem çıktı. GDO dediğimiz yapı besinlerin dışarıdan genetiğini değiştirmek; daha tatlı olsun, daha çok dayansın, daha büyük olsun diye… İnsan tükettiği şeydir, genetiğiyle oynanmış besinleri tüketince ne olacak? İkinci konu cep telefonları, artık Deccal’a ihtiyacımız var mı? Deccal bir kişi mi yoksa şeytani bir aklın ortak yapısı mı?

Sosyal medyada mavi balina diye bir oyun çıkarılıyor, mavi balinadan etkilenen çocuklar bir şekilde intihara teşebbüs ediyorlar. Üst akıl şu anda cep telefonsuz insana insan demeyen bir toplum oluşturdu. Sosyal medyada yoksan artık bir vatandaş bile değilsin.

Onlar global bir dünya oluşturmak istiyorlar. Global dünyada neyi hedefliyorlar? Artık sınırların olmadığı, insanların inanç sisteminde onları belirlediği tanrıya inanmalarını sağlayacak ve onların dediği gibi tüketip onların dediği gibi yaşayacaklar. Dinin içini boşaltmaya başladığınız zaman istediğinizi empoze edebilirsiniz. Birinci hedefleri inancı yok etmek.

“DÜNYADA İKİ GRUP SAVAŞIYOR”

Yakın zamanda Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı, tarihi yapı büyük bir hasar aldı. Aynı gün Mervan Camii’nde eşzamanlı yangı çıktı. Bu iki yangın arasında bir ortak nokta buluyor musunuz?

Notre Dam Kilisesi Paris’in merkezinde tapınakçılara aittir. Özel masonik locaların olduğu bir yapıdır. Dünyadaki savaşı algılamadan önce Notre Dame Katedrali’ni anlama şansımız yoktur. Dünyada iki tane grup savaşıyor, bunlardan bir tanesi ABD derin yapısı yani masonik yapı ikincisi ise paraya hükmeden Rothschild dediğimiz yapı. Bu yapı ne istiyor; uzun süreden beri masonik yapı dünyanın hâkimiyetini götürdü.

Notre Dame’daki olayda ulusalcılarla globalciler savaştı. Macron globalcilerin adamı, masonlar Macron’a karşı sarı yelekliler operasyonu yaptı. Globalciler de buna karşı “Notre Dame Zionu’nu yok edeceğiz, kendinize gelin, savaş ilan ederiz.” dedi. Mervan Camii konusuna gelelim; globalcilerle ulusalcıların savaş meydanının bir tanesi, yangın aynı anda iki yerde hatta bazılarına göre üç yerde çıktı. Bu arada globalcilerle ulusalcı yapının Türkiye’de bir savaşı oldu, bu savaşın adı 15 Temmuz’dur.