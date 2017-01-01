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Steakhouse ve kokoreç bir arada!
İletişim: barko61@gmail.com baris.kocaoglu@aksam.com.tr
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'Sektörde örtük rekabet var'
‘Kertenkele’ dizisi final yaptıktan sonra oğlu Boran ile birlikte ülke ülke gezen Sera Tokdemir, şimdilerde bol bol senaryo okuyor. Yeni gelen teklifleri değerlendiren oyuncu ile oyunculuk kariyerini, ailesini ve gelecek planları üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
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Instagram’a takılanlar
‘Deli Aşk’ filminde rol alan Pelin Akil, sempatik hallerini yayımladı.
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Eski eşiyle aynı projede!
Bir dönem evli olan ve 1996 yılında boşanan Sertab Erener ile Levent Yüksel, müzik için bir araya gelmeye devam ediyor.
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Önce kızdı şimdi önlerini açtı
Işın Karaca, geçen aylarda verdiği bir röportajda genç şarkıcıları hedef alarak, çarpıcı açıklamalar yapmıştı.
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Büşra’ya ne oldu!
BKM Mutfak ile hayatımıza giren ve ardından yer aldığı projelerle adından bahsettiren Büşra Pekin, son dönemlerdeki görüntüsüyle şaşırtıyor.
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