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Şarkılarına karşılık scooter!
Şarkılarına karşılık scooter!
İzlenmeyince ekibini değiştirdi
İzlenmeyince ekibini değiştirdi
Çağatay’a senarist jesti!
Çağatay’a senarist jesti!
Hayallerindeki seyahati yapıyor
Hayallerindeki seyahati yapıyor
Kıyafetlerini giymediğim için eleştiriyorlar
Kıyafetlerini giymediğim için eleştiriyorlar
44. yaşa özel partİ
44. yaşa özel partİ
Bahar esİntİlİ tanıtım
Bahar esİntİlİ tanıtım
Bembeyaz bir davet
Bembeyaz bir davet
Parlak bir cilt için…
Parlak bir cilt için…
Ajandada bu hafta
Ajandada bu hafta İletişim: barko61@gmail.com baris.kocaoglu@aksam.com.tr
Karadeniz’de bir Akdeniz kenti
Karadeniz’de bir Akdeniz kenti
Deniz Seki bomba gibi geliyor
Deniz Seki bomba gibi geliyor
Bu hafta ne oldu
Bu hafta ne oldu
Karşınızda ‘SÜPER’ Seren
Karşınızda ‘SÜPER’ Seren
'Türkiye’deki hedefimde geriyim!'
'Türkiye’deki hedefimde geriyim!'
Sektörün ‘as’ları!
Sektörün ‘as’ları!
'Müzikte çöküş yok, uyanış var'
'Müzikte çöküş yok, uyanış var'
Instagram’a takılanlar
Instagram’a takılanlar
Duru güzellik
Duru güzellik SEVCAN BÜYÜKTURGAY<
‘Selametle’ kavgası!
‘Selametle’ kavgası!
Pişti oldular
Pişti oldular
Biri küsüyor diğeri alıyor
Biri küsüyor diğeri alıyor

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'Müslüm Gürses dinliyoruz'
'Müslüm Gürses dinliyoruz'
Kiminle düet yapmak istiyorlar?
Kiminle düet yapmak istiyorlar?
Parlak bir cilt için…
Parlak bir cilt için…
Ajandada bu hafta
Ajandada bu hafta
'Moda hayatımın merkezi değil'
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Natalia geri dönüyor