Taziye dönüşü kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, bugün öğleden sonra Hilvan'ın Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Vefat eden akrabalarının taziyesinden dönen ailenin içinde bulunduğu Sait Cikay yönetimindeki 63 VR 955 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilmeyen 02 DE 610 plakalı domates yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sait Cikay ile yanında bulunan İslim Cilkez yaşamını yitirdi; Şerife Tanık, Fidan Cilkez, Meliha Cikay ve Feride Cikay ise yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hilvan Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

