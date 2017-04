Metroda yolcuları sayan sistem geliyor

İzmir Metro A.Ş. nin Çin'de imalatı süren 95 yeni aracı, ülkemizde ilk kez uygulanacak özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yaklaşık 240 milyon TL'ye mal olacak ve önümüzdeki aydan itibaren İzmir'de olmaya başlayacak yeni setlerde her kapının üzerinde, yolcu giriş sayısını hesaplayan özel modüller olacak. Yolcu Sayım Sistemi (YSS)adı verilen modül sayesinde Trafik Kontrol Merkezi vagonların doluluk oranlarını görebilecek ve böylelikle yolcuları daha boş vagonlara yönlendirme imkanı doğacak.



KAPILAR DAHA GÜVENLİ



Yeni setlerdeki bir diğer yeniliğe ise "Işık Perdesi" adı veriliyor. Bu perde, kapıların kapanmasından hemen önce devreye girip arada kalan bir cisim olup olmadığını görüyor ve gelen verilere göre kapıyı komuta ediyor. Sistem, sadece Türkiye'de değil, IFE (Otomatik Kapı Sistemleri) tarafından dünyada ilk kez uygulanacak bir yapı olması açısından da önem taşıyor. Bir başka yenilik ise kapı pencere camları içinde yer alan ışık şeritleri. Şeritler, yolcular tarafından içeriden veya dışarıdan kolaylıkla görülebiliyor ve yolcuyu, kapının kullanım dışı olup olmadığı konusunda uyarıyor. Böylece kapılarda gereksiz zaman kayıpları önleniyor. İzmir Metro'nun her biri beş vagonlu tren setlerinden yapımı tamamlanan ilk ikisi, 21 temmuz tarihinde gemi ile yola çıktı. Tren setlerinin ağustos ayı sonunda İzmir'de olması bekleniyor. İzmir'e gelen her tren seti, gerekli kontroller, eğitimler ve test sürüşleri gibi çalışmaların ardından işletime verilecek. Tren setlerinin tamamı ise önümüzdeki yıl sonunda gelmiş olacak.



ARAÇ SAYISI 182 OLACAK



Filosunda 87 araç bulunan İzmir Metro'nun, yeni setlerin gelmesiyle araç sayısı 182 ye ulaşmış olacak. Yolcu sayıları, istasyonları ve araç filosu ile büyümeyi sürdüren İzmir Metro, sinyalizasyon alt yapısını da geliştirerek yolculara sık aralıklı işletim hizmeti vermeyi hedefliyor.DHA