KPSS'de atanamayan genç kız intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde ikamet eden 26 yaşındaki Esra T., evde bulunan silah ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve KPSS’den de atanamadığı öne sürülen genç kızı odasında kanlar içerisinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen kız, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Babasının aşçılık yaptığı, erkek kardeşinin ise askerde olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından Gemlik’te defnedildi. Kaynak: İHA