Hırsızlar 70 yaşındaki kadını yine ağlattı

Uluyol Mahallesi'nde kaymakamlık ve hayırseverlerin yardımı ile yaşamını sürdüren Çelik'in evine defalarca giren hırsızlar 29 Temmuz akşamı yine girdi.

Anne ve babasına baktığı için evlenmeyen Çelik, onların ölümü ile birlikte yalnız kaldı. Babasından kalma eski kerpiç bir evde tek başına yaşayan, kaymakamlık ve hayırseverlerin yardım ettiği Çelik için yıkılan evinin bahçesinde tek odalı bir ev yapıldı.

Hırsızlar, defalarca Bedevi Çelik'in evine girerek eşyalarını ve paralarını çaldı. En son geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde hırsızlar yine eve girmiş ve yaşlı kadına ait 200 TL'yi çalmıştı. Yaşlı kadının mağduriyetinin DHA'da haber olması üzerine bir kişi tarafından Çelik'e hırsızların çaldığı 200 TL gönderildi. Kendisine gelen 200 TL'yi harcamayıp kötü günler için saklayan yaşlı kadının evine giren hırsızlar camı, pencereyi kırıp evi alt üst ederken beyaz bir bezin içinde olan 200 TL'yi de çaldı.

ZOR GÜNLER İÇİN SAKLIYORDU...

Çamaşırlarını yıkamak için akrabalarının evinde kaldığı gece hırsızların evin soyduğunu anlatan Bedevi Çelik, hırsızlardan çektiğini yokluktan çekmediğini söyledi. Evinin soyulduğunu gördüğünü yine gözyaşlarına boğulan Çelik, şöyle konuştu:

"Tek başına yaşayan zavallı bir kadınım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hayırseverlerin verdiği paraları zor günlerimde kullanmak için saklıyorum ama hırsızlar buna müsade etmiyor. Beddua etmiyorum. Ama o hırsızların yakalanmasını çok istiyorum. Bana çok çektirdiler. Artık huzur içinde yaşamak istiyorum."

Kaynak: DHA