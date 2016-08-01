Dikkatsizlik ölüm getirdi: 3 ölü, 1 yaralı

Bornova'da 7411 Sokak'tan Kemalpaşa Caddesi istikametine seyir halinde olan Hayrettin Kemerkaya (56) idaresindeki 35 EYF 56 plakalı hafif ticari araç 7410 Sokak kavşağına geldiğinde trafik akışını kontrol etmeden yola çıkmak istedi. O sırada 7410 Sokak'tan gelen 05 DV 180 plakalı kamyon Kemekaya'nın idaresindeki hafif ticari araca sağ tarafından çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ali Ayazma (57), Zeki Güzhan (49) ve Mehmet Dalgın (57) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Kemerkaya ise, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



YAKINLARI KAMYONU YAKMAK İSTEDİ



Kaza haberini alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları kamyonu yakmak istedi. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği kalabalık olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis, kazadan sonra kaçarak kayıplara karışan kamyon şoförünün kimliği belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.