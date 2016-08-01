Darbe girişimi mağdurlarının işlemlerine öncelik verilecek

Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle mağdur olan ve şikayette bulunmak isteyen tüm vatandaşların müracaat ve ifadelerinin, kolaylık gösterilerek bölge karakollarınca alınması ve ilgili kısımlara aktarılması talimatı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce kullanılan tüm telsiz kanallarından geçen emirde, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında maddi ve manevi olarak zarar gören, şikayetçi olarak ifade vermek isteyen tüm vatandaşlara kolaylık gösterilmesi istendi.

Telsiz emrinde, iş yoğunluğu ve vatandaşların mağdur olmaması amacıyla, konuyla ilgili olan Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne doğrudan yapılması gereken müracaatların, gerektiğinde bölge karakollarında alınarak TEM Şubesi'ne ulaştırılması talimatı verildi.

Konu hakkındaki soru ihbar ve başvurularda vatandaşlara tüm personelce her türlü kolaylığın gösterilmesi, personelin verilen emri takip ederek herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde görev yapması gereği de vurgulandı.