Bıçakla boğazını kesip denize atladı 

İzmit Seka Park'ta Zübeyir A.'nın bıçakla boğazını ve bileğini kestiğini gören çevredekiler, durumu parktaki özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlileri, Zübeyir A.'yı iskelenin ucunda gördü. Kendisini ikna etmeye çalışan güvenlik görevlilerine elindeki bıçakla saldıran Zübeyir A., daha sonra denize atladı. Üstlerini çıkaran güvenlik görevlileri de denize atlayıp Zübeyir A.'yı kurtarmak için seferber oldu.

ÇIKMAMAK İSTEMEDİ

Bir süre sudan çıkmamak için direnen Zübeyr A., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin attığı ipe bağlı olan can simidine tutundu. Sudan çıkarılan yaralı Zübeyir A., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.