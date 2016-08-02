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Ağaca intihar notu asıp ırmağa atladı

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BARTIN’da 75 yaşındaki Haşim Soysal, ağaca intihar notu asıp ırmağa atlayarak yaşamına son verdi.

Bartın Irmağı’nın Kanlıırmak Caddesi Ulus Durağı mevkiinde vatandaşlar, suyun yüzeyinde bir kişiyi gördü. Haber verilmesiyle gelen polis ekibi, ağaçta asılı olan, "Burada intihar var. Bilgiler cebindedir. Çaydüzü Yenimahalle" notunu buldu. Polis çevrede önlem alırken AFAD ekibi botla sudaki kişiyi çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünde, öldüğü belirlenen kişinin Haşim Soysal olduğu saptandı. Haşim Soysal’ın, ağaca intihar notunu asıp, ayakkabılarını ve kasketini çıkararak ırmağa atladığı belirlendi. Cesedi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Haşim Soysal’ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA

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