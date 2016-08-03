Ağabeyini 7 yerinden bıçaklayıp yalınayak kaçtı

Olay, geceyarısı merkez Meram İlçesi Armağan Mahallesi Utarit Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. İnşaatlarda kalıp ustası Ramazan Avcı, aynı işi yapan ağabeyi Mehmet Emin Avcı ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Ramazan Avcı, ağabeyini vücudunun 7 farklı yerinden bıçaklayarak çıplak ayakla kaçtı.

Sesler üzerine dışarı çıkan aile üyeleri, ağabeylerini kanlar içerisinde görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmalarda Ramazan Avcı'nın psikolojik sorunlarının olduğu ve ağabeyi ile daha önceden para konusunda tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Polis, şüpheli Ramazan Avcı'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA