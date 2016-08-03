İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Siyaset
  3. Tuğrul Türkeş, Dişli'yi odaya almamış

Tuğrul Türkeş, Dişli'yi odaya almamış

Tu%C4%9Frul+T%C3%BCrke%C5%9F,+Di%C5%9Fli%E2%80%99yi+odaya+almam%C4%B1%C5%9F

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş 15 Temmuz gecesi ve ertesi günü yaşananları anlattı.

Batuhan Yaşar,"İstihbaratta 'millî' dönem" başlıklı yazısında, önemli bir detaya da ilk kez yer verdi:

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 15 Temmuz gecesi ve ertesi günü anlattı:

Türkeş, Ben ihtilallere alışkın olduğum için ofisimi açtım, herkesi topladım... Sabah Genelkurmay Başkanı direkt benim odama geldi. Arkasında Mehmet Dişli vardı. Onu odaya almadım. Birkaç kez içeri girmeye çalıştı. İlk gördüğümde şüphelendim. Birkaç kez odaya girmeye teşebbüs etti içeri almadım” dedi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

En Çok Okunanlar