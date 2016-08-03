Tuğrul Türkeş, Dişli'yi odaya almamış

Batuhan Yaşar,"İstihbaratta 'millî' dönem" başlıklı yazısında, önemli bir detaya da ilk kez yer verdi:

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 15 Temmuz gecesi ve ertesi günü anlattı:

Türkeş, Ben ihtilallere alışkın olduğum için ofisimi açtım, herkesi topladım... Sabah Genelkurmay Başkanı direkt benim odama geldi. Arkasında Mehmet Dişli vardı. Onu odaya almadım. Birkaç kez içeri girmeye çalıştı. İlk gördüğümde şüphelendim. Birkaç kez odaya girmeye teşebbüs etti içeri almadım” dedi.