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Tiyatro yok dış güçler var!

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5 bin 400 kişiyle yapılan araştırmada; halkın yüzde 94.5’i ‘demokrasiye darbe girişimi’, yüzde 84’ü ‘arkasında uluslararası güçler var’ dedi.

HAKKI KURBAN

FETÖ’nün, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin etkileri ortadan kaldırılmaya çalışılırken, MAK Danışmanlık’ın yaptığı bir araştırma Türk halkının olaya bakışını da ortaya koydu. 25-30 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde, 5 bin 400 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmadan şu sonuçlar çıktı: “Size göre 15 Temmuz 2016 akşamı Türkiye’de ne oldu?” sorusuna yüzde 94.5’lik kesim “Demokrasiye karşı bir darbe teşebbüsü yapıldı” yanıtını verdi.  

ERDOĞAN KALKIŞMAYI ENGELLEDİ 

Araştırmada, “Darbe girişiminin aşılmasında en büyük pay sahibi kim?” sorusu yöneltilirken, yüzde 70’lik kesim “Cumhur ve Cumhurbaşkanı” yanıtını verdi. “Basın kuruluşları” diyenler yüzde 15, “vatansever polis ve asker” diyenler yüzde 7 çıktı. Halkın, FETÖ’nün darbe girişiminin arkasında uluslararası güçler de olduğuna dair net inancı da araştırmaya yansıdı. Yüzde 84’lük kesim “Evet, arkasında uluslararası güç var” derken, “Hayır” yanıtını verenler yüzde 5’te kaldı. “Uluslar arası güç hangisi?” sorusuna ise yüzde 70’lik kesimin “ABD” yanıtını vermesi dikkat çekti.

AK Parti duruşu olumlu 

Halka Siyasi partilerin tavrının nasıl bulunduğu da soruldu. AK Partili seçmen, partisinin duruşunu yüzde 95 “olumlu” bularak en büyük desteği verdi. MHP’li seçmen yüzde 80, CHP’liler yüzde 65,  oranında partisini olumlu baktı.

Yıldırım başarılı bulundu 

 

“İki aylık görev süresi sonunda Binali Yıldırım hükümetini başarılı buluyor musunuz?” sorusuna halkın yüzde 54’lük kesimi “Evet” dedi. “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 38’de kaldı. 

Demokrasi nöbetine destek 

Halkın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısıyla başladığı “Demokrasi Nöbeti”ne destek de öne çıktı. Katılımcıların yüzde 20’si, “Her gün bu eylemlere katıldım” derken, yüzde 28’i “birkaç gün katıldım” yanıtını verdi. Sadece bir kez katılanlar oranı ise yüzde 24’ü buldu. 

Ohal kararı vatandaşı etkilemedi 

Araştırmada, “OHAL günlük yaşantınızda olumsuz değişime neden oldu mu?” sorusu da yöneltildi. Yüzde 88’lik kesim “Hayır” dedi. FETÖ'nün en çok tahrip ettiği kurum hangisi sorusuna yüzde 45, “TSK” yüzde 25“Yargı” yanıtı verildi. 

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