Mehmet Ali Kulat: 15 Temmuz’da suçüstü oldu

Hakkı Kurban

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat’a göre, darbe girişiminde suçüstü ve çıplak yakalanan ülkelerin başında ABD geliyor. İşte Kulat’ın tespitleri:

ELE VERDİ

Darbe girişiminde ABD çıplak yakalanmıştır. ABD, İncirlik’le suçüstü yakalanmıştır, Stratfor'la yakalanmıştır, bu yolda giderken Benenson'la yakalanmıştır. ABD bu yolda, meseleyi kınama konusundaki kıvırmalarıyla yakalanmıştır.

ARKADA NATO VAR

Oklar net ABD’yi göstermesine karşın, daha geniş perspektifle bakınca NATO da vardır. Cumhurbaşkanımıza telekonferansla konuşma izni bile vermeyen Almanya da, İngiltere de tavırlarıyla bu süreçlerde payı olan ülkelerdir. Avrupa, duruşuyla açığa çıkmıştır.

NASIL BİLİYOR?

Türkiye’nin darbe girişiminden haberdar olduğu saatler 21.30-22.00 suları. Oysa, Stratfor adlı kuruluşun abonelerine bundan 7 saat önce attığı tweet’te Türkiye’de bir askeri hareketlilikten bahsediyor. Oysa o saatlerde Ankara’da kimsenin bilgisi yok. İkincisi, sayın Cumhurbaşkanı, bilgiyi aldıktan sonra Marmaris’tan yola çıkmadan strateji gereği dört ayrı havalimanında dört uçak hazırlatıyor. Hatta, kendisinin ifadesiyle uçağına bindiğinde pilotlara nereye gideceğini de söylemiyor. Ama çok ilginçtir, Stratfor, uçağın güzergahını iki dakikada bir abonelerine gönderebiliyor.

Türkiye'de karışıklık için harita çıkıyor.

HDP-FETÖ’YE AKIL VERDİLER

Benenson adlı araştırma kuruluşu 7 Haziran’dan önce çok net sahada yer aldı. Hem CHP hem HDP ile seçim çalışmaları yürüttü. Ekrem Dumanlı'yı, o süreçte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüren, o aklı veren kuruluşun da Stratfor olduğunu görüyoruz.