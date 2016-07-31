Meclis, haftaya 'Mali Tezkeresi' görüşmeleriyle başlayacak

TBMM, 15 Temmuz darbe girişimiyle aldığı yaraları sarmaya çalışırken, bir yandan da yasama ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta gündemindeki en önemli konu, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme olacak.

Genel Kurul, haftaya "Mali Tezkeresi" ile başlayacak. BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümet tarafından takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt dışına gönderilmesi ve Hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılmasına bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, 2 Ağustos Salı günü görüşülecek.

Tezkere görüşmelerinin ardından, Türkiye ile Karadağ arasında imzalanan bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa tasarıları ele alınacak.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifi de bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Teklifle, vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılıyor.

Trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti idari para cezaları da yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.

Kesinleşmiş kamu alacakları asıl tutarları tahsil edilecek, yurt içi ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezalarından vazgeçilecek.

Mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisini artırmaları halinde, artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi incelemesi ve tarhıyatı olmayacak.

KDV mükellefleri, vergi artırımında bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhıyatına tabi tutulmayacak.

Eczaneler, stoklarında kayıtlı olan ancak fiilen bulunmayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinde fatura düzenleyerek kayıtlarından çıkarabilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile gemi, yat ve diğer su araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden çekebilecek. Bu varlıklar, diğer kişilerin nam veya hesabına getirebilecek. Yurt dışından Türkiye'ye varlık getirenlerle, adına varlık getirilenler hakkında vergi incelemesi, araştırma ve soruşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecek.

Teklifin yasalaşmasıyla, borçlular, yapılandırılan borçlarını 18 taksitte ödeyebilecek.

Genel Kurul, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri çalışacak.

Partilerin grup toplantıları 2 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Mini anayasa paketi

Mecliste bu hafta, ayrıca mini anayasa paketi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek.

AK Parti grup başkanvekillerinin paketin içeriğiyle ilgili muhalefet gruplarını ziyaret etmesi bekleniyor. Kaynak: AA