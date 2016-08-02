Kapatılan birlikler nereye taşınacak? Başbakan Yıldırım açıkladı!

Başbakan Yıldırım konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kazan'da açıkladığım gibi Akıncı Üssü'nü kapatıyoruz. Bu hainlerin merkezinde millete bombalar yağdıran bu üs, Ankara için yaşam alanı haline gelecek, hayırlı uğurlu olsun. Ankara ve İstanbul'da askeri tankların çıktığı kışlaları da şehir dışına taşıyoruz. Mamak ve Etimesgut'taki zırhlı araçların bulunduğu kışlalar Polatlı tarafına gidecek. İstanbul'da Hasdal ve Maltepe'deki kışlalarda Çorlu ve Trakya tarafına gidecek. Güvercinlik'teki havacılık okulunu da kapatıyoruz. Oradaki helikopterlerde gönderilecek. Tehdit, Ankara ve İstanbul'da değil tehdit sınırlardadır. Bütün birikimimizi sınır bölgelerine taşıyacağız. Ülkemizin güvenlğini tam anlamıyla sağlayacağız. Darbe sonrasındaki darbelerle zayıflatılan TSK'yı yaptığımız bu düzenlemelerle daha güçlü hale, harbe daha güçlü hale getiriyoruz.

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