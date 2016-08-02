Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Merkel'e 4 bin dosya verdim ama...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu istisnalar dışında biz hassasiyetlerimizi gösteririsek. Almanya'ya 4 bin dosya verdim. Teröristlerle derneklerle ilgili dosya verdim ve bunların hiçbiri bize geri dönmedi ama haftasonu düzenlenen miting de benim o mitinge bağlanmamı hazmedemediler. Alman mahkemeleri çok hızlı bir şekilde karar aldılar ve benim konuşmamı yayınlamamak için karar aldı. terör için karar vermesi çok uzun zamanlar alan Alman mahkemeleri konu biz olunca 2 saatte karar alabiliyor. İş adamımızın Özdemir Sabancı'nın katili belli ve elini kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyor. Eğer yürekli olmazsak dünyada tüm ülkelerde daha çok can yanar. Bugün bize olandarbe hareketi diğer ülkelerde de uygulama alanının kendinde bulur.

Daha yapacağımız çok şey var ama normalleşme sürecine yavaş yavaş giriyoruz. Tüm terör örgütleriyle başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye darbe girişiminde de başarılı bir mücadele vermiştir.