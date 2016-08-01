İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Siyaset
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1+Erdo%C4%9Fan%E2%80%99dan+%C5%9Fehit+ailelerine+taziye+telgraf%C4%B1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu ve Hakkari'de şehit edilen askerlerin ailesine başsağlığı dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ve Hakkari'de şehit düşen askerlerin ailesine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu ve Hakkari'de şehit olan askerler Hamdi Karagöz, Doğan Kaya, Muhammed Ali Sarı, Fırat Torunoğlu, Selim Coşkun, İbrahim Betin, Bekir Eren Deniz, Hasan Keleş, Hüsnü Erkut, Mustafa Tünel, Samet Aktaş ve Sercan Özkul'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Kaynak: AA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu! Temizlik için düğmeye basıldı

En Çok Okunanlar