Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ve Hakkari'de şehit düşen askerlerin ailesine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu ve Hakkari'de şehit olan askerler Hamdi Karagöz, Doğan Kaya, Muhammed Ali Sarı, Fırat Torunoğlu, Selim Coşkun, İbrahim Betin, Bekir Eren Deniz, Hasan Keleş, Hüsnü Erkut, Mustafa Tünel, Samet Aktaş ve Sercan Özkul'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Kaynak: AA