İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Siyaset
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ABD açıklaması

Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1+Erdo%C4%9Fan%E2%80%99dan+fla%C5%9F+ABD+a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Bunların en büyük gelirleri de Amerika'dadır. İngitere Parlamentosunda birinin de bunlardan ne kadar para aldıklarını da gazetelerde gördünüz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Amerika bizden bir çok terörist istemiştir biz de ABD bu teröristi istiyorsa verelim gitsin demişizdir onlardan belge falan da istememişizdir. Bunların en büyük gelirleri de Amerika'dadır. İngitere Parlamentosunda birinin de bunlardan ne kadar para aldıklarını da gazetelerde gördünüz. AB ülkelerinin kendi aralarında dahi çok ciddi siyasi görüş ayrılıkları var. Diğer ülkeler için sorun teşkil etmeyen siyasi noktaların Türkiye için kırılma noktası olarak gösterilmesi tamamen yanlıştır. 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciyi barındırdık bize verilen sözleri hala yerine getirmediler. Karşınızda emir kulu bir ülke yok bunu bileceksiniz. Biz şuana kadar mülteciler için 20 milyar doları aşkın bir harcama yaptık. 

Akarsu yatağında bir adamın suda ilerlediğinin gören fil yardım için kolların sıvadı

Akıntıya Kapılan Adamı Kurtaran Fil

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti

En Çok Okunanlar