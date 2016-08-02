Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ABD açıklaması

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Amerika bizden bir çok terörist istemiştir biz de ABD bu teröristi istiyorsa verelim gitsin demişizdir onlardan belge falan da istememişizdir. Bunların en büyük gelirleri de Amerika'dadır. İngitere Parlamentosunda birinin de bunlardan ne kadar para aldıklarını da gazetelerde gördünüz. AB ülkelerinin kendi aralarında dahi çok ciddi siyasi görüş ayrılıkları var. Diğer ülkeler için sorun teşkil etmeyen siyasi noktaların Türkiye için kırılma noktası olarak gösterilmesi tamamen yanlıştır. 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciyi barındırdık bize verilen sözleri hala yerine getirmediler. Karşınızda emir kulu bir ülke yok bunu bileceksiniz. Biz şuana kadar mülteciler için 20 milyar doları aşkın bir harcama yaptık.