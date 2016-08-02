Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu darbecilere acırsak acınacak hale geliriz

Erdoğan konuşmasında, "Türkiye 3 aylık bir OHAL uygulatınca ki darbe girişiminden sonra uygulanıyor bu OHAL, endişeliyiz açıklaması yapıorlar. Bu darbenin faillerine acırsak acınacak hale geliriz. Bunu yapamayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Biz darbe girişimi gibi çok daha ağır bir manzaraya kalmamıza rağmen Avrupa ülkelerinden çok daha yumuşak bir OHAL uyguluyoruz. Birkaç terörist eylem yapınca 1 yıllık OHAL uyguluyorlar Türkiye 3 aylık bir OHAL uygulatınca ki darbe girişiminden sonra uygulanıyor bu OHAL, endişeliyiz açıklaması yapıorlar. Bu darbenin faillerine acırsak acınacak hale geliriz. Bunu yapamayız.