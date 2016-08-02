Başbakan Yıldırım'dan muhalefet liderlerine çağrı

Başbakan Yıldırım konuşmasında "Yine ilk günden itibaren siyasi parti liderleriyle istişare halinde olduk. Dün de sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makamında ziyaret ettim. Kendilerine OHAL sürecinde hükümetin aldığı kararlarla ilgili kapsamlı bilgi aktardım. Sayın Cumhurbaşkanımız pazar günü İstanbul'da büyük bir demokrasi ve şehitler mitingi gerçekleştirecek. Bu mitinge AK Parti olarak tüm teşkilatlarımızla katılım sağlayacağız. Cumhurbaşkanının çağrıltısı doğrusunda hepimiz Yenikapı'da hazır olacağız. Demokrasimizin en büyük mitingini gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın parti liderlerine yaptığı çağrıyı ben tekrarlamak istiyorum; Gün birlik ve beraberlik günüdür. Dolayısıyla CHP liderini, MHP liderini ve partilileri bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Onların büyük şölene gelerek dostluk, kardeşlik dayanışmasını bütün milletimizle göstermelerinin önemli olduğunu ifade ediyorum. Düşüncelerini milletimizle paylaşmalarını, geleceğimiz ve kardeşliğimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.