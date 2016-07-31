Bakan Soylu: Amerika, Gülen'i tıpış tıpış verecektir

Ankara'nın Kazan ilçesinde "Demokrasi nöbeti" tutan vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili soru üzerine, dünyanın terörizmin her türlüsüyle mücadele ettiğini belirten Soylu, Türkiye'nin, demokrasiye, milletin özgürlüğüne ve hürriyetine karşı girişilen adi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Soylu, şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir devleti özellikle demokrasiyi kendisine rehber edinen devletler bunun üstünü örtemezler ve dünyayı devletler değil, vicdan ve adalet yönetir ve bütün büyük devletler nihayetinde vicdan ve adalete teslim olurlar, bunun kaçışı falan yoktur. Mazeretler, bahaneler ve ötelemeler tarihin gidişatını değiştiremez. Şimdi bugünlerde belki de bir büyük devlet refleksiyle hareket etmektedirler ama biraz daha doğru düşünüp meseleye baktığında bir tarafta bir terörist bir tarafta on yıllarca beraber ittifak içerisinde olduğu, müttefiklik içerisinde olduğu bir Türkiye. Benim tercihim, Türkiye yanında olabileceği. Aklın ve vicdanın, aynı zamanda ahlakın gereği olduğunu düşünüyorum ve gerek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu meşum (can sıkıcı) durumu gerekse de demokrasinin karşı karşıya kaldığı meşum durumun ortadan kaldırılabilmesi ve dünyadaki terörizme karşı yürütülen ortak mücadelenin meşruiyeti için bunun altını çizerek söylüyorum Amerika, Fetullah Gülen'i Türkiye'ye vermek zorundadır ve bunun üzerinden söylediğim söz, tıpış tıpış verecektir."

FETÖ soruşturması kapsamındaki görevden almalarla ilgili soru üzerine Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasının gereğini yerine getirdiğini, açığa almalar ve yürütülen soruşturmaların ilgili kanun hükümleri gereğince bir hukuk nizam içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

- "Türkiye Cumhuriyeti adil bir devlettir"

Soylu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bu kadar karşı karşıya kalmış olduğu tüm sıkıntılara rağmen gayri kanuni, gayri hukuki, gayri ahlaki ve antidemokratik bir darbe girişimine rağmen Türkiye, bütün dünyaya örnek olabilecek şekilde hukukla beraber hareket etmektedir. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti adil bir devlettir, AK Parti hükümeti de milletine karşı sorumlu ve adaletle davranmayı kendisine rehber edinen bir hükümettir. Burada mücadele ettiğimiz FETÖ'dür, yani bir terör örgütüdür, sapkın bir anlayışın uzantılarıdır. Sapla samanı karıştırmayız, büyük bir itina ile bütün arkadaşlarımız görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu süreç içerisinde biz bütün bakan arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız büyük bir titizlikle çalışmaktayız. "

"Şöyle bir sorumluluğumuz var, bu hainlerden bir tanesinin görevinin başında kalması, yarın milletimize silah doğrultması, Allah korusun yine bizim sorumluluğumuzdadır." diyen Bakan Boylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani millet bunu bize sorar. Bu sorumluluğun da bilinciyle hareket ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz aziz milletimize minnettarız, inanın bu şanlı demokrasi direnişi gibi Türkiye'nin 15 gün zaman zarfı içerisinde 9 milyar dolar civarında bir dövizin bozdurulup, nakit kaynağının millet tarafından iç piyasada sağlanmış olması da aslında dünyaya bu demokrasi dersi gibi verilen bir ekonomi dersidir. Bir taraftan ekonomi dersi veriyoruz, bir taraftan demokrasi dersi veriyoruz. İhtiyaçları varsa başka dersler de veririz."

Kaynak: AA