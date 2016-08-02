Bahçeli: ABD, kendisini Mehdi sanan meczup teröristi derhal ülkemize iade etmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"TÜRKİYE KİMSESİZ BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Hasım ve ihanet ortamlarıyla mücadeleden asla kaçmayız. Bizim sözlerimiz sadece lafta değildir. Biz neysek oyuz. Bu kapsamda Türkiye'mizin ağır ver sancılı ortamında çetele tutmaz, çıkarlarımızı düşünmeyiz. Türkiye, kimsesiz bir ülke değildir. Türkiye'nin ihtiyacı farklılıkları kaşıyan değil birleştiren ve halk edenlere gerekli dersi veren bir yönetim sistemidir.

"FETÖ VE PKK AYNIDIR"

Bu arada FETÖ'nün ihanet yoldaşı PKK faaliyet başındadır. FETÖ'nün boşluğu PKK tarafından doldurulmaktadır. Terörizmin soğuk nefesi Türkiye'nin ensesindedir. FETÖ darbe girşiminden sonra 18 polisimiz, 17 askerimiz şehit düşmüştür. FETÖ'nün ihanet partneri PKK tarafından şehit edilmiştir. FETÖ ne ise PKK'da o dur. Türkiye'de teröristler cirit atmaktadır. Son terörist teslim olmadıkça bu ülke huzur ve rahat yoktur. 15 Temmuz kalkışması PKK tarafından nağmertçe sürdürülmektedir.

"TÜRKİYE ADI KONMAMIŞ SAVAŞ İÇERİSİNDEDİR"

Türkiye adeta adı konmamış bir savaştadır. FETÖ ve PKK'nın eş zamanlı saldırıları nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Gerçekten bir felaket tablosu karşımızda durmaktadır. Yunanistan'a sığınan gizli bir kişi vardır. ABD, 15 Temmuz girşimine sert tepki vermek yerine çelişkili mesajlar vermiştir. Neden CIA mensubu Gülen'e kefil olmuşlardır. Papa'nın 15 Temmuz'da Türkiye'de 'ne odluğunu bilmiyorum' açıklamsı nasıl yorumlanmalıdır.

FETÖ'nün darbe girşimi nedeniyle 235 vatan evladı şehit düşmüştür. Bunlarda yüz yoktur. Eğer ABD, 15 Temmuz FETÖ melanetini kayıtsız ve şartsız lanetliyor ve karşısında duruyorsa, o zaman kendisini Mehdi sanan meczup teröristi derhal ülkemize iade eder ve insanlık değerlerine bağlı olduğunu kanıtlar diyen Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: Delil, 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'dir. Delil, darbeci teröristlerin rezil ifadeleridir. Delil, seri halinde ceplerde taşınan bir dolarlardır. Delil, inlerinden çıkan haşhaşilerin infaz seferleri, cinayet uçuşlarıdır. ABD Genelkurmay Başkanı gelmişken, TBMM'ye yaptığı ziyaret gibi, zahmet edip Gölbaşı'ndaki Polis Özel Hareket Daire Başkanlığına giderse yıkımdaki parmak izlerini, havadan bomba fırlatan katillerin eşkallerini mutlaka hissedecek ve idrak edecektir.

Türkiye'nin bugünkü ortamında KHK'larla ortaya çıkarılan hükümler uygulanmakta ve MHP bunları yakından takip ediyor. FETÖ darbe girşimine adı karışan veya olumlu bakan kim varsa ihraç edilmelidir. Ancak FETÖ'yle bağlantısı olmayan askerlerin ihraç edilmesi doğru olmaz. Terör örgütüyle kim bağlantısı varsa kamudan atılmalıdır. Hukuksuz ve kanıtsız yere kimse mağdur edilmemelidir. Boşu boşuna kızgınlıkla kamu çalışanlarının itibarıyla oynanmamalıdır. Mahkeme karar vermeden kimseye suçlu muamelesi yapılmayacaktır.