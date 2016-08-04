Türkiye'de kaç kütüphane var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 2015 yılında 1 milli, bin 130 halk, 555 üniversite ve 27 bin 836 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 29 bin 522 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Milli Kütüphane'nin 36 bin 220, halk kütüphanelerinin 1 milyon 367 bin 139 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 820 bin 761 üyesi bulunuyor.

Milli Kütüphane'den yararlananların sayısı yüzde 5,7 azaldı

Milli Kütüphane Başkanlığı 2015 sonunda Kütüphane Otomasyon Sistemi’nde güncelleme gerçekleştirdi. Bu kapsamda yeni sisteme göre geçen yıl Milli Kütüphane'deki kitap sayısı 1 milyon 261 bin 696 olarak tespit edildi. Milli Kütüphane'den yararlananların sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak, 524 bin 129 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 27,7 artarak 36 bin 220'ye ulaştı.

Halk kütüphanelerinin sayısı, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak bin 130 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı bu dönemde yüzde 5,8 yükselerek 18 milyon 97 bin 101'i buldu. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 13 artışla 1 milyon 367 bin 139'a ulaştı. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı bu dönemde yüzde 13,2 artarak 23 milyon 529 bin 16'ya çıktı. (AA)