YÖK'te kapatılan harp okulları için çalışma grubu

Yüksekğretim Kurulunda (YÖK), FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dün çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin başka üniversitelere geçişine ilişkin çalışma grubu oluşturuldu.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının kapatılmasına karar verilmişti.

Buna göre, harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dahil astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak, durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilecekler.

YÖK'ün KHK kapsamındaki bu öğrencilerin durumlarına ilişkin bir çalışma grubu oluşturduğu belirtildi.