Tuğgeneral Eskici göreve başladı

Darbe girişimi ardından 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar, İstanbul'da yakalanıp tutuklandı, ardından da Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Şahar'ın yerine son Yüksek Askeri Şura kararlarında tuğgeneralliğe yükselen Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanı Ergun Eskici atandı. Atamanın ardından şehre gelen Eskici'nin ilk ziyareti valilik oldu. Eskici, Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: DHA