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TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde, polis ekiplerince arama yapıldı.

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde, polis ekiplerince arama yapıldı.

Soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki birimlerde arama gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından bazı dokümanlar ve belgelere el konuldu. Arama kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Kaynak: AA

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