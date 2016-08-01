Teröristbaşı Fetullah Gülen'den CNN'e skandal açıklama

CNN Fareed Zakaria GPS programına katılan terör örgütü lideri Fetullah Gülen, FETÖ'nün düzenlediğine yönelik sınırsız delil ve kanıtın bulunduğu, 237 kişinin şehit olmasına neden olan 15 Temmuz darbe kalkışması için pişkince "tiyatro" "Hollywood filmi gibi" ifadeler kullandı. Teröristbaşı Gülen'e ve CNN International'a sosyal medyadan tepki yağdı

ALÇAKÇA VE TERBİYESİZCE SINIRLARI ZORLADI

CNN International'a konuşan Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi için bütün kanıt ve deliller FETÖ terör örgütünü göstermesine rağmen hala pişkince "Tiyatro,senaryo gibi" ifadeler kullandı.

CNN Fareed Zakaria GPS programına katılan Fethullah Gülen, darbe girişiminin başrolünde olduğuna dair olan iddiaları reddetti ve "Eğer ortada benim bu işe karıştığıma dair kanıt varsa, hemen Türkiye'ye dönerim" sözleriyle skandala imza attı..

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Teröristbaşı Gülen'e ve CNN International'a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Türkiye'de 237 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan teröristbaşı Gülen'e mikrofon uzatan ve her fırsatta teröristbaşı Gülen'i aklama çabası içine giren CNN Fareed Zakaria GPS programına sert tepki geldi.

CNN'E KINAMA MESAJI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'i konuşturan CNN'i kınadı.

Derneğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Terör elebaşısına mikrofon uzatan CNN'i kınıyoruz. Teröre yardım ve yataklıktır" denildi.